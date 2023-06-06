За что и как Навальному хотят дать 30 лет колонии

Первое заседание Мосгорсуда по делу об "экстремизме" и другим преступлениям, в совершении которых обвиняют оппозиционера Алексея Навального, назначено на 19 июня. Оно будет открытым. Местом его проведения судья оставил колонию во Владимирской области, где отбывает срок российский политик по обвинениям в мошенничестве и неуважении к суду. Там же во вторник, 6 июня, состоялось предварительное заседание, проходившее в закрытом для прессы режиме.

О том, что заседание будет закрытым, за несколько часов до его начала рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. "Сегодня у Алексея предварительное заседание, на котором судья наверняка закрыл бы процесс. Но его закрыли до. То есть просто никаких журналистов не пустили, без всякого решения, просто так. Нельзя снимать этот суд, нельзя его слушать", - написала Ярмыш в Twitter .

DW рассказывает, что известно о новом деле против Алексея Навального, и чем оно может грозить политику.

30 лет колонии для Навального?

О том, что российская власть постарается изолировать процесс над Навальным от общественности, говорили уже ранее. Сначала предварительное заседание суда перенесли с 31 мая на 6 июня. Затем поменяли площадку, перенеся предварительные слушания и сам процесс из Мосгорсуда в колонию, где содержится оппозиционер. По мнению Киры Ярмыш, закрытие предварительного заседания показывает характер всего судебного процесса. "Мы думаем, что суд пройдет довольно быстро, и в результате Алексею действительно дадут какой-то невообразимый срок в районе 30 лет", - рассказала DW Ярмыш. По ее словам, власти желают провести этот процесс как можно тише в связи с "отсутствием доказательств". Однако по итогам слушаний 6 июня суд принял решение провести первое заседание в открытом режиме, то есть на него сможет попасть и пресса.

По обвинению в мошенничестве Навальный еще 22 марта 2022 года был осужден на 9 лет колонии строгого режима. В случае нового наказания он выйдет на свободу намного позже. Для того, чтобы добавить политику лет за решеткой, обвинение предоставило суду 196 томов дела. Всего оппозиционеру инкриминируют сразу семь статей уголовного кодекса, среди них: организация экстремистского сообщества (речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией", который в РФ был признан "экстремистской организацией" 9 июня 2021 года), публичные призывы к экстремизму, реабилитация нацизма и вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (призывы к митингам).

Навального впервые обвиняют в политической деятельности

"Очевидно, мы считаем любой возможный приговор заранее незаконным и все это дело полностью сфабрикованным. Поэтому, конечно, мы будем изо всех сил стараться доносить всему миру, что это так, в том числе проводить какие-то акции», - говорит пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Об особенностях нового процесса и о неизбежности самого жесткого приговора в эфире "DW Новости Шоу" рассказал соратник политика Леонид Волков: "Впервые Навального судят по политической статье за политическую деятельность. До этого Кремль пытался сказать: "Да он просто мошенник - украл весь лес, украл всю почту, украл все донаты, вор просто", и поэтому пытался делать эти процессы максимально показательными. Новое дело Навального - чисто политическое, его судят просто за всю его политическую деятельность, которую Кремль задним числом, начиная с 2011 года, объявляет экстремистской", - пояснил Волков.

ЕСПЧ - за Алексея Навального

В тот же день, когда в колонии во Владимирской области шли предварительные слушания по новому делу Навального, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил свое решение по иску Навального, поданному его адвокатами еще в августе 2020 года. Речь в нем шла об отказе российских властей расследовать отравление политика в том же году. ЕСПЧ встал на сторону Навального и указал на нарушение статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд обязал Россию выплатить Навальному 40 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, сочтя завышенной запрашиваемую им сумму в 300 тысяч евро.

Но и эти деньги получить от российской власти сейчас невозможно. Россия вышла из юрисдикции ЕСПЧ и не признает его решения. "Это (решение суда. - Ред.) означает, что ЕСПЧ признал, что жизнь Алексея действительно была под угрозой и виновата в этом Российская Федерация. Поэтому понятно, что с точки зрения просто установления справедливости это важное решение, и оно доказывает, что наши юристы были правы, несмотря на все отказы российских судов рассматривать эти дела", - заключает Кира Ярмыш.

Между тем, как пояснил DW представитель Совета Европы, ЕСПЧ может рассматривать иски, поданные россиянами, если эти жалобы касаются нарушений прав граждан РФ до середины сентября 2022 года. Только тогда для России истек срок действия юрисдикции Европейского суда по правам человека, после объявленного Москвой в марте 2022 года выхода из Совета Европы.

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