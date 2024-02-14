Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО

По истечении очередного, 27-го по счету, срока в ШИЗО Навальный проведет в штрафных изоляторах в колониях уже 308 дней. На этот раз его отправили в ШИЗО на 15 суток.

Алексея Навального вновь отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) исправительной колонии № 3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе - всего через три дня после его предыдущего выхода из ШИЗО. Об этом сообщила в среду, 14 февраля, пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш. "Дали 15 суток", - написала Ярмыш в соцсети X, отметив, что это уже 27-й случай помещения Навального в ШИЗО и что "в сумме он проведет там уже 308 дней".

По данным соратников российского оппозиционера, в последний раз Навального отправили в ШИЗО 1 февраля - уже в третий раз, с тех пор как его этапировали в колонию за полярным кругом в декабре 2023 года. Оппозиционер вышел из изолятора 11 февраля.

Уголовное преследование Навального в России

Российские власти отправили Алексея Навального в колонию в феврале 2021 года, объявив его виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

До этапирования в ямальскую колонию политик отбывал заключение в исправительной колонии в Мелехово Владимирской области.

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