Верховный суд России отклонил два иска Алексея Навального

Политик требовал отменить часть правил внутреннего распорядка дня в колонии. В числе прочего Навальный протестовал против правило, согласно которому на прием пищи отводится всего 15 минут.

Верховный суд России в четверг, 11 января, отклонил два иска известного оппозиционера Алексея Навального, которые связаны с условиями содержания в исправительной колонии, сообщили соратники политика в Telegram-канале. В первом иске Навальный оспаривал правила, позволяющие отводить на прием пищи в колонии всего 15 минут, "из-за чего приходится давиться кипятком". Второй иск касался права иметь больше двух религиозных книг в помещении камерного типа и одной в штрафном изоляторе.

В части иска, касавшегося времени на прием пищи, Навальный привел в качестве примера сухую лапшу "Доширак", которую надо сначала заварить, а потом успеть съесть. "Кипяток, который приносят в больших кружках, просто не успевает остыть. Также проблемы помыть, почистить, порезать ложкой овощи", - пишет "Команда Навального".

Новая отправка в ШИЗО

9 января из соцсетей стало известно, что Алексей Навальный вновь отправлен в штрафной изолятор - на семь суток. Это произошло по выходе оппозиционера из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Как отмечалось в посте политика, поводом для помещения в ШИЗО стало то, что он "отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает".

До этапирования в колонию "Полярный волк" в декабре Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. К тому моменту его отправляли в ШИЗО 23 раза. Основаниями были, к примеру, расстегнутая пуговица и отказ мыть забор. Условия содержания в ШИЗО отличаются особой строгостью. Заключенным нельзя получать посылки, гулять, им не выдают постельное белье.

Алексей Навальный в августе 2023 гоода был приговорен к 19 годам колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Навальный считает себя невиновным, а приговор - политически мотивированным. Правозащитные организации признали Навального политзаключенным.

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