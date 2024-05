Победа Швейцарии на "Евровидении" - код, взломанный Nemo

"Евровидение-2024", завершившееся в ночь на 12 мая, выиграла Швейцария с композицией "The code", спетую Nemo. В конце прошлого года 24-летний исполнитель объявил себя небинарной личностью, то есть человеком, у которого нет определенной гендерной идентичности. Это важно знать, чтобы понять концепцию "The code". Лучше всего она отражена в видеоклипе к песне: Nemo оказывается в новом образе каждый раз, когда переходит из одного вагона поезда в другой.

Свое техническое воплощение, выверенное как швейцарские часы, манифест аутентичности на сцене "Евровидения" нашел в виде перевернутого конуса. На нем сначала падая и взлетая, но в конце умело балансируя, Nemo легко и уверенно меняет музыкальные жанры от арии до рэпа и драм-энд-бейса (одного из направлений электронной музыки). И, в конце концов, в ушах у слушателя долго еще звучит: "I broke the code, oh, oh, oh". Журналисты уже назвали эту композицию "Богемской рапсодией" "Евровидения". 36 лет Швейцария ждала победы на конкурсе. В последний раз ее стране в 1988 году принесла Селин Дион.

Хорватия и Украина - ставка на микс

Хорват Baby Lasagna в итоге вынужден довольствоваться неблагодарным для него вторым местом. Неблагодарным, потому что перед началом конкурса и до самого объявления результатов голосования, он считался главным претендентом на победу. Но национальные жюри дали ему "всего лишь" третье место, а голосов телезрителей не хватило, чтобы опередить Nemo. Кроме того, композиция "Rim Tim Tagi Dim" очень уж явный ремейк "Cha Cha Cha" серебряного призера "Евровидения" прошлого года Кяярие. Тот же микс из тяжелого металла, поп-музыки и техно.

Хорват Baby Lasanga очень надеелся на победу в "Евровидении" Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Но проверенный рецепт из смеси электро-музыки, фолка и рэпа вновь принес высокое, на этот раз третье место, Украине. Участницы дуэта Alyona Alyonа & Jerry Heil продемонстрировали великолепные вокальные данные. Эпическую постановку гимна женщине "Teresa & Maria" дополнила соответствующая компьютерная графика. Наверняка, свою роль сыграли и голоса тысяч украинцев, которые вынуждены были бежать от войны в другие страны.

Отличный вокал - сила Франции и Израиля

А вот француз Slimane главную ставку при исполнении пафосной баллады "Mon amour" сделал исключительно на силу своего голоса. Эффектной кульминацией стало пение без микрофона на 12-тысячную арену Malmö. В вокальных способностях французу ничуть не уступает Эден Голан из Израиля. 20-летняя исполнительница проявила невероятное самообладание, под свист и недовольство многих зрителей в зале почти безукоризнно исполнив балладу "Hurricane". Ее название оказалось пророческим.

Сильные голос и самообладание - залог успеха израильтянки Эден Голан на "Евровидении" Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Участие Израиля в конкурсе вызвало резкую критику, в том числе и некоторых участников "Евровидения". Поводом для нее стала война Израиля с ХАМАС. Последствия этой критики все чаще давали о себе знать по мере приближения к финалу. За несколько часов до его начала казалось, что судьба конкурса повисла на волоске. И судя по всему, организаторы "Евровидения" во главе с его исполнительным продюсером Мартином Эстердалем, проделали колоссальную работу, проговаривая с вещателями из разных стран условия выступлений участников и объявления результатов голосований национальных жюри. В прямом эфире обошлось без инцидентов. Ну, почти.

Скандальное "Евровидение"

Эстердалю не удалось избежать шквала свиста и других проявлений недовольства фанатов "Евровидения". Такого на конкурсе еще не было, так же как и дисквалификации одного из участников непосредственно перед финалом.

Йост Кляйн из Нидерландов был отстранен от "Евровидения" в день финала Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

С жалобой на Йоста Кляйна из Нидерландов в шведскую полицию обратилась сотрудница съемочной группы "Евровидения". Европейский вещательный союз не сообщил подробностей инцидента, но счел поведение Йоста "неподобающим" и отстранил его от "Евровидения". У делегации Нидерландов иная оценка конфликта. Голландцы говорят о преднамеренной провокации в адрес Йоста. Идет расследование.

Все это дошло до фанатов, у которых Йост Кляйн пользуется большой популярностью. Плюс мантра, произносимая Европейским вещательным союзом (ЕВС) о неполитическом характере конкурса, заметно поизносилась. После второй большой войны, которая касается непосредственно стран-участниц конкурса, ей срочно нужна замена. Отвергая очевидное, руководство конкурса вызывает лишь еще большие насмешки у фанатов и участников.

Успех Германии на "Евровидении"

Насмешки до сих пор вызывало на родине участие Германии в "Евровидении". С 2015 года немцы занимали на конкурсе 3 раза предпоследнее и 4 раза последнее место. 12 место, которое в Мальмё получил Isaak с композицией "Always on the run", и для него, и для членов немецкой делегации было почти равнозначно победе. Облегчение читалось на их лицах и усталость, когда они вышли на короткий разговор к немецким журналистам.

Поэтому ночь после финала, как признался Исаак, он точно праздновать не будет. На утро 29-летнему музыканту, карьера которого начиналась с уличных концертов, предстояла дорога домой, в Германию - на своей машине с женой и одним из двух сыновей.