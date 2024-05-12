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Нидерландский общественный вещатель подал жалобу в EBU

Алексей Волошинов
12 мая 2024 г.

Нидерландский общественный вещатель в жалобе в Европейский вещательный союз не согласился с отстранением своего участника от конкурса.

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Представитель Нидерландов на "Евровидении-2024" Йост Кляйн укутался во флаг во время пресс-конференции после второго полуфинала.
На совместной пресс-конференции участников "Евровидения" представитель Нидерландов Йост Кляйн укрылся флагом, когда на вопросы СМИ отвечала израильская певица Эден Голан.Фото: Jessica Gow /TT/AP/picture alliance

Нидерландский общественный вещатель (NPO) подал официальную жалобу в Европейский вещательный союз (ЕВС) в связи с дисквалификацией представителя Нидерландов на конкурсе "Евровидение-2024" Йоста Кляйна. Об этом в субботу, 11 мая, сообщило нидерландское информационное агентство ANP.

"Сегодня нам сообщили о решении ЕВС дисквалифицировать голландскую делегацию на сегодняшнем шоу ESC в Мальме. От имени NPO и Avrotrots (телеканал, который также принимает участие в конкурсе - Ред.) мы официально заявляем, что не согласны с этим решением и имеем серьезные возражения", - говорится в официальном письме, адресованном ЕВС. При этом уточняется, что аргументы по существу жалобы NPO планирует предоставить позднее.

Дисквалификация представителя Нидерландов на "Евровидении"

В день проведения финала конкурса "Евровидение-2024", в субботу, 11 мая, стало известно, что Европейский вещательный союз принял решение дисквалифицировать исполнителя из Нидерландов Йоста Кляйна. Как заявил ЕВС, причиной дисквалификации стало "неподобающее поведение" исполнителя. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса. Нидерландский телеканал Avrotros назвал эти меры "неправомерными".

В то же время, по прогнозам букмекеров, у Йоста Кляйна были хорошие шансы на место в первой десятке по итогам конкурса.

Победителем конкурса "Евровидение-2024" стал Nemo из Швейцарии

Победу на конкурсе "Евровидение", который завершился в ночь на воскресенье, 12 мая, в шведском Мальмё, одержала Швейцария с композицией "The code" в исполнении Nemo. Baby Lasagna с "Rim Tim Tagi Dim" - на втором месте, на третьем - украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil с "Teresa & Maria".

Далее места в первой десятке по итогам голосования национальных жюри и телезрителей распределились следующим образом: Slimane из Франции на 4-м месте, Эден Голан из Израиля - на 5-м, Bambie Thug из Ирландии - на 6-м, Анджелина Манго из Италии - на 7-м, Ladaniva от Армении - на 8-м, Marcus & Martinus от Швеции - на 9-м, Iolanda из Португалии - на 10-м. Немец Isaak оказался на 12-й позиции.

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