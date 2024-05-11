На конкурсе "Евровидение-2024" победила Швейцария

Швейцария выиграла с песней "The code" в исполнении Nemo. Хорватия на 2-м месте, Украина - на 3-м, Германия - на 12-м. Финал был омрачен дисквалификацией Нидерландов и протестами против участия Израиля в конкурсе.

Победу на конкурсе "Евровидение", который завершился в ночь на воскресенье, 12 мая, в шведском Мальмё, одержала Швейцария с композицией "The code" в исполнении Nemo. Baby Lasagna с "Rim Tim Tagi Dim" - на втором месте, на третьем - украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil с "Teresa & Maria".

Далее места в первой десятке по итогам голосования национальных жюри и телезрителей распределились следующим образом: Slimane из Франции на 4-м месте, Эден Голан из Израиля - на 5-м, Bambie Thug из Ирландии - на 6-м, Анджелина Манго из Италии - на 7-м, Ladaniva от Армении - на 8-м, Marcus & Martinus от Швеции - на 9-м, Iolanda из Португалии - на 10-м. Немец Isaak оказался на 12-й позиции.

Дисквалификация Нидерландов

По прогнозам букмекеров, хорошие шансы на место в первой десятке были у Йоста Кляйна. Однако он был исключен от участия в конкурсе за несколько часов до его начала. Как заявил организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз (ЕВС) причиной дисквалификации стало "неподобающее поведение" исполнителя. Жалобу на него в шведскую полицию подала сотрудница съемочной группы конкурса. О подробностях инцидента ЕВС не сообщил. Но нидерландский вещатель Avrotros уже назвал эти меры "непропорциональными".

Израиль на "Евровидении"

Главные споры на "Евровидении" в Мальмё связаны с участием Израиля, эту страну представляет Эден Голан. Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Главные споры на "Евровидении" в Мальмё развернулись вокруг участия Израиля в конкурсе. До его начала Европейский вещательный союз отверг требования исключить Израиль из "Евровидения" за военные действия в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. В дни проведения конкурса ЕВС запретил участникам демонстрировать антивоенные лозунги и символы солидарности с палестинцами.

В знак протеста против этого решения некоторые исполнители не стали выходить на сцену во время представления участников на репетиции финального шоу 11 мая. А Bambie Thug из Ирландии не стала репетировать на сцене и свое финальное выступление. Сообщается о том, что перед трансляцией финала в прямом эфире Европейский вещательный союз вел интенсивные переговоры со многими национальными телекомпаниями, отправившими в Мальмё участников.

Представительница Израиля Эден Голан оказалась в Мальмё под особым давлением. Из соображений безопасности она и члены израильской делегации покидали гостиницу только для репетиций и выступлений на конкурсе. Во время исполнения песни Голан в зале отчетливо были слышны свист и другие проявления недовольства. Но после выступления во втором полуфинале она оказалась в числе главных претендентов на победу.