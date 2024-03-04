Израиль изменит текст песни для "Евровидения"

Из песни израильской кандидатки на "Евровидение" уберут строчки, которые критики сочли за политическое высказывание.

Израильская телерадиовещательная компания KAN анонсировала изменения в тексте песни "October Rain", предложенной для исполнения на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Согласно анонсу, который израильский вещатель сделал в воскресенье, 3 марта, в ближайшие дни будет представлен новый вариант текста песни.

Заявление со стороны Израиля прозвучало после того, как в середине февраля Европейский вещательный союз (EBU) квалифицировал текст песни "October Rain" как содержащий откровенно политические высказывания, что запрещено правилами конкурса. В песне присутствуют такие строчки как "Я все еще мокрая от октябрьского дождя" и "Все они были хорошими детьми, каждый из них", которые, предположительно, описывают атаку боевиков ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября 2023 года.

По данным израильского портала YNET, местный вещатель предложил как альтернативу для конкурса песню "Dance Forever", которая заняла второе место в голосовании жюри при выбора в Израиле песни для "Евровидения", но EBU отклонил этот вариант.

Официально же KAN заявила, что не станет менять текст "October Rain", приняв риски возможной дисквалификации. Однако в новом заявлении вещательная компания указала, что пересмотрела свое решение, приняв позицию президента Израиля Ицхака Герцога, который заявил, что "в то время, когда те, кто нас ненавидит, пытаются вытеснить нас и бойкотировать", Израиль должен "поднимать свой флаг на каждом глобальном форуме".

Согласно заявлению KAN, песня "October Rain" получит новое название - "Hurricane". Музыка в ней останется прежней, но текст будет отредактирован и расскажет о "молодой женщине, пережившей личный кризис".

Ряд стран все еще призывает не допускать участницу от Израиля на "Евровидение"

Организаторы "Евровидения" подвергаются массивному нажиму из-за участия Израиля в конкурсе. Представители музыкальной индустрии из Исландии, Финляндии, Норвегии, Дании и Швеции опубликовали ряд открытых писем, в которых указали, что Израиль ведет боевые действия в секторе Газа, ввиду чего должен быть отстранен от участия в "Евровидении".

Вместе с тем отдельную критику со стороны Украины вызвал сам выбор представительницы Израиля для конкурса. Ей стала 20-летняя певица Эден Голан, которая ранее жила и вела сценическую деятельность в России.

В 2015 году Голан выступила на детском конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму, а позднее в течение нескольких лет она была участницей группы Cosmos Girls, которую продюсировал певец Григорий Лепс, открыто поддержавший российское вторжение в Украину. В 2022 году, после начала войны РФ против Украины, Голан переехала в Израиль, однако, по данным украинских СМИ, российское вторжение не осудила.

Финал "Евровидения" состоится 11 мая в шведском городе Мальмё на сцене мультифункционального комплекса Malmö-Arena, а полуфиналы пройдут 7 и 9 мая. К слову, EBU также просил изменить текст песни для конкурса и кандидата от Германии, певца Isaak - правда, не из-за возможного политического контекста, а потому что в тексте присутствовало бранное слово.

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