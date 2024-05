"Евровидение-2024": скандалы, фавориты и новые правила

Песенный конкурс "Евровидение" считается официально открытым после традиционного дефиле его участников перед журналистами и фанатами, которое на этот раз состоится вечером 5 мая в шведском Мальмё. Финал конкурса в 2024 году пройдет 11 мая, а полуфиналы - 7 и 9 мая. Мальмё в третий раз принимает "Евровидение". Как и в 2013 году, конкурс привезла сюда певица Лорин. Она уже дважды выигрывала "Евровидение". В общей сложности Швеция побеждала на конкурсе семь раз. До прошлого года этот рекорд долгое время держала Ирландия.

"Евровидение" и война

Два последних "Евровидения" проходили под знаком российской агрессии против Украины. Ее следствием стало исключение России из конкурса, а затем и выход РФ из Европейского вещательного союза (ЕВС) - его организатора. На волне европейской солидарности с Украиной победу на "Евровидении-2022" одержала украинская группа Kalush Orchestra. Годом позже от имени Украины конкурс прошел в британском Ливерпуле. Символы солидарности с этой страной можно было увидеть повсюду: и на сцене, и в самом городе.

Выступление в Ливерпуле в 2023 году принесло Лорин вторую, а Швеции - седьмую победу на "Евровидении" Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

В 2024 году на подготовке к "Евровидению" сказалась война Израиля против ХАМАС в ответ на бойню, устроенную террористами из этой организации. В январе более тысячи деятелей культуры Швеции подписали петицию с требованием исключить Израиль - по аналогии с Россией - от участия в конкурсе из-за проведения масштабной военной операции в секторе Газа. В марте 9 из 37 участников "Евровидения-2024" призвали к "немедленному и долгосрочному прекращению огня" на территориях Палестинской автономии. Эти же исполнители - в первую очередь, представитель Великобритании Олли Александр, - позже стали в Сети жертвами хейт-кампании за то, что не отказались от поездки в Мальмё, несмотря на участие в конкурсе Израиля.

Европейский вещательный союз вынужден был выступить со специальным заявлением в поддержку всех конкурсантов и опубликовать подборку ответов, объясняющих, почему Израиль не отлучен от "Евровидения" . Суть их сводится к "неполитическому характеру конкурса" и разнице между деятельностью национальных вещателей в Израиле и России. Ведь формально исполнителей на "Евровидение" отправляют телекомпании, а российские вещатели, как указывается на сайте ЕВС, "систематически нарушали ценности общественных СМИ".

Чрезвычайные меры безопасности на "Евровидении" в Мальмё

Арена "Мальмё", где пройдет "Евровидение-2024", - одно из самых охраняемых мест в городе Фото: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN/picture alliance

Мальмё с населением около 360 тысяч человек - третий по величине город Швеции. И в нем особенно высока доля мигрантов. В Швеции не регистрируют религиозную принадлежность. Но, по некоторым оценкам, каждый шестой житель Мальмё может быть мусульманином. В сентябре 2023 года после акции публичного сожжения Корана город был охвачен беспорядками.

Во время предстоящей конкурсной недели ожидаются две многотысячные пропалестинские демонстрации. Они запрещены рядом с местом проведения конкурса, но нельзя исключать акций, которые могут помешать его ходу, например, блокирования дорог. Чтобы не допустить беспорядков, к началу "Евровидения" в Мальмё стянуты дополнительные силы полиции, в том числе - из соседних Дании и Норвегии. В городе во многих местах можно увидеть наклейки против участия Израиля в "Евровидении". В то же время шведская полиция запретила израильским фанатам публично демонстрировать национальные флаги. А делегации Израиля предписано покидать гостиницу только для репетиций и выступлений на конкурсе.

Связи с Россией участников "Евровидения-2024"

Эден Голан на "Евровидении" в Мальмё представляет Израиль Фото: Corine Cumming/EBU

20-летняя представительница Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан столкнулась с проблемами еще до приезда в Мальмё. Лишь с третьей попытки текст и название ее песни "Hurricane" были допущены к конкурсу. По мнению организаторов, в первых двух вариантах было слишком много отсылок к трагедии 7 октября - в этот день в 2023 году на Израиль напали террористы ХАМАС. Фанаты конкурса подробно обсуждали и тот факт, что большую часть жизни Эден провела в России. Там работал ее отец, а она успешно участвовала в таких конкурсах на российском ТВ как "Голос. Дети" или детская "Новая волна", прошедшем в уже аннексированном Крыму. Чуть больше года она пела в составе герл-группы "Cosmos girls", продюсируемой Григорием Лепсом. Из России Эден Голан уехала с родителями после начала полномасштабного вторжения в Украину.

А вот за поездку в РФ в 2023 году пришлось извиняться в соцсетях на грузинском и украинском языках участнице от Грузии Нуце Бузаладзе. 27-летняя исполнительница объяснила, что это был частный визит, Россия для нее страна-оккупант и "не тот рынок, где она хотела бы работать в настоящем и будущем". В прошлом же, например, в 2014 году, Нуца победила на последнем российском конкурсе "Новая волна", который проходил в латвийской Юрмале. А в 2020 и в 2021 годах была финалистской музыкального конкурса "Ну-ка, все вместе!" на госканале "Россия".

Не стал работать в России и выпускник юридического факультета Астраханского университета Фахри Исмаилов. Вернувшись на родину в Азербайджан, он занялся музыкой и теперь представляет свою страну на "Евровидении" в дуэте с Илькином Довлатовым. Ну и только для статистики: в Москве родилась Алена Ширманова-Костебелова, выступающая под сценическим именем Aiko. Выросла она в Чехии, от нее и поет на конкурсе в Мальмё.

Фавориты "Евровидения"

Немо из Швейцарии - один из фаворитов "Евровидения-2024" Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

По прогнозам букмекеров, главная борьба за победу на "Евровидении-2024" развернется между Швейцарией и Хорватией. Швейцарию представляет Немо с почти автобиографической композицией "The code". В свои 24 года Немо называет себя небинарным человеком. И речь в "The code" - миксе из рэпа, оперной арии и электронной музыки в стиле драм-энд-бейс - идет о поиске себя.

В харизматичности Немо не уступает 28-летний хорват Марко Пуришич. Его сценическое имя Baby Lasagna. В, казалось бы, шуточной композиции "Rim Tim Tagi Dim" (коктейле из поп-музыки, тяжелого метала и техно) поднимается серьезная проблема, связанная с тем, что молодые люди в поисках лучшей жизни вынуждены покидать родные места. В первую пятерку фаворитов входят также украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil, Анджелина Манго из Италии и Йост Кляйн из Нидерландов. Немцы надеются, что их исполнитель Isaak с поп-композицией "Always on the run" преодолеет проклятие последних восьми конкурсов. На них Германия лишь один раз заняла достойное четвертое место, в остальные годы это были предпоследние или последние позиции.

Новые правила на "Евровидении"

Немцы надеются, что Исааку удастся преодолеть проклятье предпоследних и последних мест Германии на "Евровидении" Фото: Corine Cumming/EBU

На руку Исааку могут сыграть изменения в правилах. Представители стран из так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса автоматически попадают в финал. До сих пор это вело к тому, что зрители впервые вживую видели на сцене "Евровидения" номера этих участников только в финале, в то время как полуфиналисты уже выступали в отборочных турах. Теперь представители Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции и страны, выигравшей предыдущий конкурс, будут выступать в качестве гостей и в полуфиналах.

Изменились и правила голосования. В этом году его время продлено. В финале телезрители смогут отдать голоса своим любимцам уже с начала выступления первого участника, а не после того, как спели все исполнители. Эти баллы будут приплюсованы к оценкам национальных жюри. Голосовать в полуфиналах по-прежнему можно только после окончания выступления конкурсантов. Кроме того, в отборочных турах будут учитываться лишь оценки телезрителей, без баллов жюри.

Телезрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут голосовать еще дольше - с полуночи дней полуфиналов и финала на специальном сайте или в приложении "Евровидения". Для верификации потребуется действующая кредитная карточка. Посмотреть конкурс можно в эфире телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" на YouTube , в TikTok или на официальном сайте конкурса .