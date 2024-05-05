Конкурс "Евровидение-2024" открылся в шведском Мальмё

Все конкурсанты нынешнего "Евровидения", за исключением Израиля, приняли участие в традиционном дефиле перед его открытием. Среди фаворитов конкурса - Хорватия, Швейцария, Украина и Италия.

Церемония открытия "Евровидения" - самого крупного телевизионного музыкального конкурса в мире состоялась в воскресенье, 5 мая, в Мальмё на юге Швеции. Ей предшествовало традиционное дефиле участников нынешнего "Евровидения" . В этом году фанаты могли только издали наблюдать, как исполнители общались с журналистами. В связи с проведением конкурса в городе приняты особые меры безопасности. Затем участников "Евровидения" приветствовали мэр Мальмё, представители Европейского вещательного союза и шведской телекомпании SVT, которые соответственно организуют и проводят конкурс.

Сильвестер Белт из Литвы в окружении танцовщиков на открытии "Евровидения" в Мальмё Фото: Andreas Brenner/DW

В этом году на 68-м по счету "Евровидении" представлены 37 стран. Их делегации, за исключением Израиля, приняли участие в дефиле по ковровой дорожке к месту проведения церемонии открытия в концертном комплексе Мальмё.

Как сообщили организаторы, певица Эден Голан не вышла на публику, так как в 2024 году День памяти жертв Холокоста - национальный день траура - выпал в Израиле на 5 мая. Делегация Израиля находится в Мальмё под особой охраной.

"Евровидение" и война Израиля против ХАМАС

За несколько месяцев до начала конкурса многочисленные деятели культуры Швеции, а также других стран потребовали исключить Израиль из участия в "Евровидении" из-за войны в секторе Газа. Военная операция израильской армии стала ответом на нападение террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Европейский вещательный союз отверг эти требования. В дни проведения конкурса в Мальмё ожидаются несколько массовых акций - как пропалестинских, так и солидарности с Израилем.

Мальмё является третьим по величине городом Швеции. Здесь особенно высока доля мигрантов, особенно из мусульманских стран. По разным оценкам, около трети жителей Мальмё родились не в Швеции. За три дня до открытия конкурса Совет национальной безопасности Израиля предостерег израильтян от поездок на "Евровидение" в Мальмё, указав на "высокую концентрацию сирийских, ливанских, иракских и иранских мигрантов" и назвав этот город "центром антиизраильских протестов".

Арена "Мальмё", где пройдет "Евровидение", находится под особой охраной шведской полиции Фото: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN/picture alliance

Между тем шведская полиция была подвергнута критике за то, что не воспрепятствовала заранее объявленной акции сожжения Корана в Мальмё. Это сделали мужчина и женщина, что было видно на видео, выложенном 3 мая в прямом эфире в TikTok. Акцию осудили в совместном заявлении председатель Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт и генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад бин Абделькерим Аль-Иса. В сентябре 2023 года в Мальмё после публичного сожжения Корана вспыхнули беспорядки. На этот раз обошлось без них.

В общении с журналистами участники конкурса уклончиво отвечали на политические вопросы, ссылаясь на слоган "Евровидения" "United by music" ("Объединенные музыкой"). А представитель Германии на конкурсе Isaak признался DW, что вопросы о политике действуют ему на нервы. "Я не политик, я - музыкант", - пояснил исполнитель.

Кто победит на "Евровидении"?

По прогнозам букмекеров, Исаак в финале "Евровидения" в лучшем случае может надеяться на место во второй десятке. А главным претендентом на победу в конкурсе является хорват Марко Пуришич, выступающий под сценическим именем Baby Lasagna. Конкуренцию ему могут составить Немо из Швейцарии, а также украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil и итальянка Анджелина Манго.

Alyona Alyona & Jerry Heil в интервью DW во время церемонии открытия "Евровидения-2024" в Мальмё Фото: Andreas Brenner/DW

В разговоре с DW в Мальмё представительницы Украины отметили, что прогнозы букмекеров, скорее тяготят их, чем являются фактором поддержки. "Но наша миссия - сделать украинскую музыку популярной не только на "Евровидении". Мы победим, если как можно больше людей добавят музыку из Украины в свои личные плейлисты", - поделилась Jerry Heil.

Первый полуфинал конкурса, среди участников которого - представители Азербайджана, Литвы, Молдовы, Украины, Хорватии и еще 10 стран, состоится 7 мая. Второй отборочный тур пройдет 9 мая. В этот день на сцену выйдут исполнители из 16 стран, в том числе из Армении, Грузии, Латвии, Эстонии, Израиля и Швейцарии.

Германии и Италии как странам "большой пятерки" не нужно проходить сито полуфиналов. Их представители сразу попадают в финал. В этом году он состоится в субботу, 11 мая. Беларусь и Россия лишены права участвовать в "Евровидении" с 2021 и 2022 года соответственно.