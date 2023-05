"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

Лорин из Швеции одержала убедительную победу на "Евровидении". Еще до начала завершившегося в ночь на 14 мая международного песенного конкурса она была фавориткой рейтинга букмекеров. В Ливерпуле Лорин лишь укрепила свои позиции. Вокальные данные, безупречную аранжировку песни "Tattoo", гениальную в своей простоте, но сложную в реализации идею постановки номера по достоинству оценили национальные жюри. Лорин со значительным отрывом от других исполнителей выиграла это голосование.

А вот большинство телезрителей 12 баллов дали Кэрие из Финляндии. Его микс "Cha Cha Cha" из рэпа на финском языке, электронной музыки и металла моментально стал хитом ливерпульских клубов.

Свой девиз "Это безумно, это парти" Кэрие наглядно продемонстрировал на "Евровидении" в Ливерпуле Фото: Oli Scarff/AFP/Getty Images

Их в дни проведения "Евровидения" заполонили фанаты конкурса. Преимущество Кэрие - в новизне и аутентичности. Песня же Лорин напоминает "Euphoria", с которой она выиграла "Евровидение-2012" в Баку. В Ливерпуле Лорин победила по сумме голосований национальных жюри и зрителей.

Символичная победа Лорин на "Евровидении"

Начав петь зажатой между двумя плитами, одна из которых постепенно поднималась все выше и выше, Лорин словно в трансе станцевала свой кармический танец. Она принесла Швецию седьмую победу на "Евровидении". До сих пор этот рекорд удерживала Ирландия. Лорин повторила и достижение представителя этой страны Джони Логана. Он долгое время был единственным исполнителем, дважды побеждавшем на конкурсе. Третью победу на "Евровидении" Логан одержал уже в качестве композитора.

Благодаря Лорин в 2024 году "Евровидение" пройдет в Швеции. В этот год исполнится 50 лет, как шведский квартет ABBA занял на конкурсе первое место с песней "Waterloo". Та победа стала не только первой для Швеции на "Евровидении", но и положила начало головокружительной карьере ABBA. Очевидно, что этот юбилей будет по достоинству отпразднован в Стокгольме или Гётеборге.

Звезды Израиля и Италии зажглись в Ливерпуле

Знак единорога показывают Ноа Кирел (в центре) из Израиля и ее танцоры Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Помимо финна Кэрие другой новой звездой "Евровидения" стала израильтянка Ноа Кирел. На родине она сегодня - одна из самых популярных певиц. Теперь с современной не только по постановке, но и по посланию композицией "Unicorn" 22-летняя исполнительница получила международное признание. На "Евровидении" она заняла третье место. Рефреном через песню проходит неологизм femininal (сочетание слов "феминизм" и "феноменально).

А представитель Италии в Ливерпуле Марко Менгони после двух побед на фестивале в Сан-Ремо безусловно любим и широко известен на Апеннинском полуострове. Марко тоже уже второй раз принимал участие в "Евровидении". В 2013 году в Мальмё он занял седьмое место. В Ливерпуле в итоговой таблице он поднялся на три строчки выше с типичной, но очень красивой и эмоционально спетой балладой "Due Vite".

Успех украинского дуэта Tvorchi

Украина может гордиться шестым местом. Композиция в стиле R'n'B "Heart of Steel" - одна из самых современных, прозвучавших на "Евровидении-2023". Безупречно было и ее техническое воплощение на сцене в Ливерпуле, когда один из участников дуэта Tvorchi Джеффри то превращался, то сливался со своим аватаром.

Шестое место Tvorchi на "Евровидении" - отличный результат Фото: Aaron Chown/PA Wire/empics/picture alliance

А представители Норвегии и Бельгии Алессандра и Gustaph, занявшие с танцевальными "Queen of Kings" и "Because of you" пятое и седьмое места соответственно, словно подхватили флаг ЛГБТ, с которым вышел на сцену "Евровидения" в начале конкурса Марко Менгони.

Стоит отметить и успех Алики Миловой с балладой "Bridges". С ней Эстония поднялась на восьмое место в итоговой таблице. Вокальные данные Алики и композиция, написанная одним из авторов песни, принесшей победу на "Евровидении" в 2019 году голландцу Дункану Лоренсу, стали залогом успеха Алики. Она родилась и выросла в русскоязычной семье в эстонской Нарве.

А в составе чешского секстета Vesna, занявшего в Ливерпуле 10-е место, выступила россиянка Олеся Очеповская. То, что девушки смогли войти в первую десятку конкурса, одна из его неожиданностей. Одной из причин успеха композиции "My sister's crown", помимо современной постановки фолка вкупе со электро-битом, возможно, стал многонациональный состав участниц этой команды. Припев песни девушки исполняют на украинском языке, а композиция является аллегорией на тему войны и женской солидарности.

Очередной провал Германии на "Евровидении"

Спецэффекты не помогли - Lord Of The Lost заняли на "Евровидении" последнее место Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Успеху австралийской рок-группы Voyager с одной стороны может порадоваться, а с другой стороны - позавидовать немецкая группа Lord Of The Lost. Порадоваться потому, что солист Voyager Даниэль Эстрин (Daniel Estrin) родился и вырос в Германии. В Австралию он эмигрировал в 1999 году. А позавидовать - потому, что Voyager поют в том же металл-стиле, что Lord Of The Lost, но австралийцы заняли девятое место, а немцы - последнее.

Провал композиции "Blood "& Glitter" в Ливерпуле - это второе подряд последнее место Германии на "Евровидении" после двух предпоследних. Музыкальные критики и поклонники конкурса в стране уже давно говорят о том, что ответственным за национальный отбор на "Евровидении" в Германии нужно кардинально менять концепцию. Сами музыканты довольно спокойно восприняли свое поражение. Сразу после конкурса они отправляются в очередной совместный тур с Iron Maiden, так что их карьере ничего не угрожает.

Сердце "Евровидения" бьется за Украину

"Евровидение-2023" стало особенным. Конкурс прошел в Ливерпуле, но от имени Украины. И Великобритании удалось продемонстрировать искреннюю поддержку этой страны. В Ливерпуле всюду видны знаки солидарности с Украиной: от развешенных по городу флагов, плакатов, расставленных фигур соловьев, символизирующих разные украинские регионы, лотереи в пользу Украины, разыгрываемой в пешеходной зоне, до раскрашенных в сине-желтые цвета уличных ограждений.

Сердце для Украины: выступление Alyosha во время первого полуфинала "Евровидения" Фото: Martin Meissner/AP/dpa

И в этих цвета буквально погружался зал, когда гости первого полуфинала "Евровидения" украинская певица Alyosha и ливерпульская певица Ребекка Фергюсон вместе спели композицию Duran Duran "Ordinary World". В это время на сцене в художественной и в очень эмоциональной форме была рассказана история украинских беженцев. Многие из них сидели в зале в качестве зрителей, которым организаторы подарили билеты.

Богатые музыкальные традиции Ливерпуля стали особенно наглядны, когда в финале конкурса звезды "Евровидения" прошлых лет исполнили хиты известных музыкантов города: от "Imagine" Джона Леннона до "Whole again" Atomic Kitten.

Главную песня вечера, если не брать во внимание "Tattoo" Лорин, спел в конце шоу Дункан Лоренс. Гимн легендарного клуба "Ливерпуль" "You'll never walk alone" был адресован не только участникам и зрителям "Евровидения", а прежде всего - Украине. Символично и то, что Верка Сердючка, в числе других украинских исполнителей приглашенная выступить в качестве гостьи, на этот раз отчетливо спела "Russia goodbye". Россия, отстраненная от участия в конкурсе из-за нападения на Украину, судя по всему, не скоро вернется на "Евровидение".

Смотрите также: