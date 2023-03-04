Германия выбрала своего представителя на "Евровидении-2023"

На музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле от Германии будет выступать группа Lord of the Lost. Так решили жюри и зрители национального отбора, состоявшегося в Кельне.

Финал национального отбора на "Евровидение-2023" прошел в Германии поздним вечером в пятницу, 3 марта, в Кельне. Представлять страну на международном музыкальном конкурсе в Ливерпуле будет группа Lord of the Lost с композицией в стиле готического металла "Blood & Glitter" ("Кровь и блеск"). Lord of the Lost состоит из пяти музыкантов, которые выступают вместе с 2009 года. Это группа набрала больше всего баллов по итогам голосования жюри, телезрителей и фанатов конкурсов среди 8 финалистов национального отбора.

Немцы надеются, что с этой нетипичной для "Евровидения" композицией им удастся улучшить статистику выступлений Германии на конкурсе. За время его проведения с 1956 года представители этой страны лишь дважды выигрывали его, а на последних пяти трижды занимали предпоследнее место и один раз - последнее.

"Евровидение" с Украиной, но без России и Беларуси

Победу на "Евровидении" в 2022 году в Турине одержала украинская группа Kalush Orchestra c композицией "Stefania". По традиции следующий конкурс должен был бы проходить в стране-победительнице. Однако из-за российской агрессии организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз принял решение об его переносе в Великобританию. Британский участник Сэм Райдер на "Евровидении-2022" занял второе место. Организаторы пообещали, что Украина обязательно будет представлена и примет участие в нынешнем конкурсе как страна-победительница предыдущего.

Группа Tvorchi будет представлять Украину на "Евровидении-2023" Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Так, подготовка "Евровидения-2023" проходит в сотрудничестве с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, соведущей конкурса станет солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, репортером полуфиналов и финала - украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, в эмблеме конкурсе объединены цвета флагов Великобритании и Украины. А представлять эту страну будет группа Tvorchi с композицией "Heart of Steel".

Россия была отстранена от участия в "Евровидении" после нападения на Украину. Беларусь - из-за нарушений правил конкурса в 2021 году, на следующий год после жестокого подавления протестов против фальсификации итогов президентских выборов. Финал "Евровидения-2023" пройдет 13 мая в Ливерпуле.

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