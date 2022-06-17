 Комментарий: Россия украла ″Евровидение″ у Украины | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.06.2022

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Мнения

Комментарий: Россия украла "Евровидение" у Украины

Организатор "Евровидения" отказал Украине в праве проведения конкурса в 2023 году. В действительности этой возможности Украину лишила Россия, считает Андрей Бреннер.

Сцена Евровидения

Сцена "Евровидения"

Сенсации не произошло. В пятницу, 17 июня, Европейский вещательный союз сообщил, что в 2023 году Украина не сможет провести "Евровидение". Это право по традиции получает победитель предыдущего конкурса. Главной причиной отказа учредитель назвал проблему с обеспечением безопасности. Рассчитывать на то, что война, развязанная против Украины Россией, закончится в ближайшее время, не приходится.

А проводить самый масштабный телевизионный музыкальный конкурс в мире в условиях военных действий - утопия. За почти четыре месяца войны весь мир мог убедиться в "гуманности" высокоточного российского оружия, которое за объекты военной инфраструктуры принимает театры и больницы, жилые дома и школы, детские сады и торговые центры.

Условия для проведения "Евровидения"

Возможно, кое-кто возразит: но ведь Украина уже принимала "Евровидение" в 2017 году, когда война шла на востоке страны. Тогда ситуация была иной. Боевые действия велись только в Донецкой и Луганской областях. Российские войска официально не принимали в них участие. Остальная территория Украины не подвергалась ракетным обстрелам. Однако и тогда обеспечение безопасности имело приоритетное значение. Так, с этой целью 13 мая Международный выставочный центр в Киеве, где проходил финал "Евровидения-2017", по всему периметру был оцеплен украинскими военными.

Андрей Бреннер

Андрей Бреннер

Помимо очевидной и для непосвященных проблемы с обеспечением безопасности, есть еще несколько специфических не только для проведения этого международного конкурса условий. Во-первых, наличие подходящей арены. Она должна быть крытой, вместительной, а также соответствовать техническим стандартам для такого рода мероприятий. Но уже пять лет назад Международный выставочный центр в Киеве с трудом удалось апгрейдить до нужного уровня. С того времени реконструкций концертных площадок в украинских мегаполисах не проводилось.

Именно крупные города, имеющие достаточное количество гостиничных мест для участников, технического персонала, зрителей и журналистов, а также международные аэропорты, рассматриваются как кандидаты на проведение "Евровидения". Но многие аэропорты в Украине стали целью российских обстрелов, воздушное сообщение прервано. А у компании "Украинская железная дорога", делающей, казалось, невозможное в эту войну, сейчас есть дела поважнее, чем перевозить кочующий балаган "Евровидения".

Конкурс такого уровня - это не краткосрочный приезд иностранных политиков в Киев. На его планирование уходит почти год. Сцена, проектируемая заново для каждого "Евровидения", строится за месяц до финала, а репетиции участников начинаются за две недели до финального шоу. Украина наверняка справилась бы с этими задачами. Если бы не было войны.

"Евровидение" в долгу у Украины

Поэтому украинцам не стоит обижаться на Европейский вещательный союз, отказавший им в праве в третий раз принять у себя "Евровидение". Исполнительный продюсер конкурса Мартин Эстердаль был искренне восхищен успехом Kalush Orchestra, когда на пресс-конференции победителей в Турине передал украинской делегации папку с каталогом требований для проведения шоу. Какое решение будет принято, он наверняка уже знал, но оказал должное уважение стране-победительнице и отдал дань традиции.

В заключении пресс-релиза Европейского вещательного союза особо указывается, что нынешняя победа Украины обязательно найдет отражение в будущих конкурсах. Это то, о чем организатор "Евровидения" обязан позаботиться. Это его долг перед страной, победившей на конкурсе, несмотря на российские обстрелы, гибель людей и разрушения. Праздника "Евровидения" Украину лишила Россия, развязанная ею бессмысленная и жестокая война. Места на этом празднике нынешней России нет. И как бы ни соревновались в сарказме по поводу конкурса российские пропагандисты и псевдопатриоты, Россия обокрала и себя. "Евровидение" был и остается любимым конкурсом многих россиян, а успех на нем Москва считала делом и политического престижа.

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  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

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  • Маро, Португалия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    9. Маро, Португалия

    Название песни "Saudade, saudade" в исполнении Маро лучше всего отражает настроение многих композиций на "Евровидении-2022". В этом португальском слове есть все: тоска, ностальгия, меланхолия. Фаду - пожалуй, самый подходящий музыкальный жанр для таких эмоций.

  • Subwoolfer, Норвегия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    10. Subwoolfer, Норвегия

    Под звуки электро-попа норвежский коллектив предлагает накормить волка бананами: "Give that wolf a banana". Маски волков норвежцы на "Евровидении" не снимают и вовсю троллят публику и журналистов.

  • S10, Нидерланды

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    11. S10, Нидерланды

    Сценическое имя S10 представительницы Нидерландов на конкурсе - производное от ее настоящего имени Стин. Гуглить S10 - зря тратить время: неизбежно попадаешь на описание мобильного телефона. Композиция "De Diepte" (глубина) - это напоминание о трудных временах, когда исполнительница страдала глубокой депрессией.

  • Охман, Польша

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    12. Охман, Польша

    Сильный голос Охману достался, видимо, в наследство. Его дедушка был в Польше знаменитым оперным певцом.

  • Стефан, Эстония

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    13. Стефан, Эстония

    Стефана по праву можно назвать эстонским Джонни Кэшем: за красивый низкий голос и кантри-балладу "Hope" ("Надежда"), исполненную им на "Евровидении-2022" в Турине.

  • Моника Лю, Литва

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    14. Моника Лю, Литва

    Французский шансон на литовском? Это возможно на "Евровидении" - в исполнении Моники Лю. Она буквально загипнотизировала зрителей плавными покачиваниями под песню "Sentimentai" и прической, напоминающей стрижку Мирей Матье.

  • Шелдон Райли, Австралия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    15. Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится, причем не только на сцене.

  • Надир Рустамли, Азербайджан

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    16. Надир Рустамли, Азербайджан

    На "Евровидении" в Турине Азербайджан пошел привычным для этой страны путем и представил композицию, написанную международным коллективом, создавшим не один хит "Евровидения". Баллада "Fade to black" в исполнении Надира Рустамли сгодилась бы и для прогноза погоды: в ней часто и пронзительно звучит слово "the weather".

  • Мариус Беар, Швейцария

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    17. Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • WRS, Румыния

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    18. WRS, Румыния

    Композиция "Llamame" ("Позвони мне") - пример еще одного неожиданного микса на "Евровидении" в Турине: балканский фольклор и сальса. За Урса (так произносится имя исполнителя) проголосовало достаточно зрителей.

  • Джереми Макизе, Бельгия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    19. Джереми Макизе, Бельгия

    Пение для представителя Бельгии на "Евровидении-2022" в Турине - хобби. Основной вид деятельности Джереми Макизе - игра в футбол. Он вратарь одного из клубов второй лиги в Бельгии.

  • Роза Линн, Армения

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    20. Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • The Rasmus, Финляндия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    21. The Rasmus, Финляндия

    На "Евровидении-2022" Финляндия, казалось бы, сделала ставку на беспроигрышный вариант и отправила в Турин известную рок-группу The Rasmus. Но зачем солисту дали с собой в дорогу желтый дождевик? Дождь шел в Италии только на церемонии отрытия.

  • We are domi, Чехия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    22. We are domi, Чехия

    В составе электропоп-трио - солистка Доминика и два музыканта из… Норвегии, живущие в Чехии. Чем не символ новой объединенной Европы!

  • Systur, Исландия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    23. Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно, только используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

  • Alvan & Ahez, Франция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    24. Alvan & Ahez, Франция

    Франция в Турине отказалась от традиционного шансона (его на "Евровидении-2022" исполнила участница из Литвы), но вновь продемонстрировала свое культурное разнообразие. Впервые после 1996 года на конкурсе прозвучала песня на бретонском языке.

  • Малик, Харрис, Германия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    25. Малик, Харрис, Германия

    Малик Харрис родом из американо-немецкой семьи. Но с вице-президентом США Камилой Харрис он только однофамилец. Хотя против такого родства Малик бы ничего против не имел, признался певец в интервью DW. Представитель Германии занял на конкурсе в Турине последнее место.

    Автор: Андрей Бреннер


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Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

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