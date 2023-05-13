Скучает ли "Евровидение" по России?

Россия отстранена от участия в "Евровидении" за войну, развязанную против Украины. DW спросила у экспертов, сказывается ли отсутствие российских исполнителей и можно ли применить к конкурсу идеи МОК.

Второй год подряд музыканты из России не будут представлены на международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Уже на следующий день после вторжения российских войск на территорию Украины, 25 февраля 2022 года, Европейский вещательный союз (EВС) заявил об отстранении России от участия в конкурсе. После этого Россия сообщила о выходе из ЕВС. А 26 мая 2022 года страна была исключена из EBС, что делает невозможным как участие российских исполнителей в "Евровидении", так и трансляцию конкурса в России.

Оформление номера российской певицы Манижы на "Евровидении" в 2021 году Фото: Sander Koning/ANP/picture alliance

Российские музыканты впервые появились на сцене "Евровидения" в 1994 году. Мария Кац, выступавшая тогда под псевдонимом Юдифь, смогла сразу попасть в первую десятку. Она заняла девятое место. В 2008 году Дима Билан с песней "Believe" в первый и пока единственный раз принес России победу в "Евровидении". Для номера была сделана специальная площадка с искусственным льдом, на которой под песню Билана выступил чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Россия не раз представляла на "Евровидении" оригинальные, яркие номера. Достаточно вспомнить выступление группы Тату или "Бурановских бабушек". О том, не хватает ли России на "Евровидении", корреспондент DW поговорил со знатоками и участниками этого песенного конкурса из Германии.

Бродер Бриз - ведущий официального немецкого канала "Евровидения" в ТикТок Фото: Andreas Brenner/DW

Бродер Бриз (Broder Breese), ведущий официального немецкого канала "Евровидения" в ТикТок, заявил, что не видит большой проблемы в отсутствии российских исполнителей. "У России в большей степени, чем у Беларуси, многое казалось сделано очень красиво, но было совсем не таким аутентичным, каким должно быть выступление на конкурсе "Евровидения". Именно этой аутентичности я не вижу у российских исполнителей, а ведь есть множество других замечательных стран, которые делают это", - пояснил свою позицию Бриз.

С ним не согласен музыкальный критик Ирвинг Вольтер (Irwing Wolther): "Мне не хватает всех стран, которые были на "Евровидении" раньше или никогда не участвовали в конкурсе". Журналист, работающий для портала eurovision.de , называет себя "убежденным европейцем" и уверен, "что все, кто думает так же, должны объединиться и сделать так, чтобы Европа стала великим и счастливым континентом".

Беньямин Хертляйн - автор самого информированного блога фанатов "Евровидения" на немецком языке Фото: Andreas Brenner/DW

Хотя это правильно, что Россия не участвует в конкурсе сегодня, но в долгосрочной перспективе страна снова будет представлена на площадке "Евровидения", полагает Беньямин Хертляйн (Benjamin Hertlein), ведущий автор самого информированного блога фанатов "Евровидения" на немецком языке. "Мы все надеемся, что война закончится как можно скорее, что в России что-то изменится, и тогда, конечно, будет хорошо, если Россия когда-нибудь вернется на "Евровидение", - уверен Хертляйн.

"Евровидение" по примеру Олимпийских игр?

Музыканты группы Lord of the Lost, представляющей на "Евровидении" Германию, понимают "почему страны по политическим причинам отстраняют от участия в конкурсах и спортивных соревнованиях, как сейчас Россию". "В прошлом такое уже случалось с другими государствами из-за агрессивных войн или по другим схожим политическим причинам", - говорит основатель, солист и гитарист группы Крис Хармс (Chris Harms).

Фронтмэн и основатель группы Lord of the Lost Крис Хармс Фото: Christoph Hardt/Panama/IMAGO

Но при этом, напоминает музыкант, "в таких автократических режимах часто не все люди поддерживают происходящее, но у них нет возможности выступить против" из-за опасности преследования. Хармс считает "хорошей идеей" дать возможность музыкантам, вынужденно покинувшим Россию из-за несогласия с войной, выступать в международных конкурсах под нейтральным флагом. По аналогии с идеей Международного Олимпийского комитета (МОК), который предлагает вернуть таким образом в международные соревнования спортсменов из России и Беларуси, не поддерживающих войну против Украины. "Если бы мы принимали решения, то все страны выступали бы под нейтральным флагом, и это был бы музыкальный конкурс без национальностей, потому что границы устанавливают люди", - говорит лидер группы Lord of the Lost.

Музыкальный критик Ирвинг Вольтер Фото: DW/A. Brenner

С ним согласен и Ирвинг Вольтер. "То, что работает на Олимпийских играх, может работать и для конкурса "Евровидение", - уверен журналист. А вот Беньямин Хертляйн предполагает, что подобный вариант, во всяком случае пока идет война, вряд ли применим на "Евровидении", поскольку может "внести сумятицу". "Я считаю, что в данный момент важно провести, так сказать, четкую линию", - говорит журналист и предлагает в дальнейшем работать над тем, чтобы "Украина и Россия тоже могли в какой-то момент вместе участвовать в конкурсе".

На "Евровидении" просто нет необходимости применять идеи, предложенные МОК, считает Бродер Бриз. "Вы можете подать заявку от любой страны, если хотите", - подчеркнул эксперт, напомнив, что в составе чешского секстета Vesna выступает российская исполнительница. Артисту, который хотел бы приехать в другую страну и попробовать найти там поддержку для участия в "Евровидении", "никакой Олимпийский комитет не нужен", уверен немецкий эксперт.

Смотрите также: