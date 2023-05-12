Когда на "Евровидение" вернется Беларусь?

"Евровидение" уже в третий раз проходит без участия Беларуси. Шоу, которое смотрели тысячи белорусов, оказалось без представителей страны. Когда белорусские музыканты смогут вернуться на "Евровидение"? Чего им раньше не хватало для победы? И кто победит в этот раз?
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Гости программы:
🔵 Александр Чернухо, музыкальный журналист, создатель YouTube-канала "Міністэрства сепультуры"
🔵 Валерия Деле, солистка проекта "Koob"
🔵 Мария Эриксон, продюсерка, автор песен для отборов на "Евровидение"