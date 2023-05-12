Когда на "Евровидение" вернется Беларусь?

3 ч. назад 3 ч. назад

"Евровидение" уже в третий раз проходит без участия Беларуси. Шоу, которое смотрели тысячи белорусов, оказалось без представителей страны. Когда белорусские музыканты смогут вернуться на "Евровидение"? Чего им раньше не хватало для победы? И кто победит в этот раз?