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Когда на "Евровидение" вернется Беларусь?

3 ч. назад

"Евровидение" уже в третий раз проходит без участия Беларуси. Шоу, которое смотрели тысячи белорусов, оказалось без представителей страны. Когда белорусские музыканты смогут вернуться на "Евровидение"? Чего им раньше не хватало для победы? И кто победит в этот раз?

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Гости программы:

🔵 Александр Чернухо, музыкальный журналист, создатель YouTube-канала "Міністэрства сепультуры"

🔵 Валерия Деле, солистка проекта "Koob"

🔵 Мария Эриксон, продюсерка, автор песен для отборов на "Евровидение"

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