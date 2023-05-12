"Евровидение-2023": победительница Швеция и финалисты
В финале "Евровидения" победу одержала Швеция, на втором месте - Финляндия, на третьем - Израиль. Германия заняла последнее место. DW представляет победительницу Лорин и всех финалистов.
1. Лорин, Швеция
Лорин с песней "Tattoo" еще до начала конкурса считалась фаворитом. Безупречная аранжировка песни, стильная постановка номера и харизматичная исполнительница стали залогом успеха Швеции. Лорин уже выигрывала "Евровидение" - в 2012 году в Баку с песней "Euphoria".
2. Кяярия, Финляндия
Кяярия из Финляндии был близок к победе, занял в итоге второе место. Запомнился зажигательной "Cha Cha Cha". Это микс из финского рэпа, электро, металла и эстрадного шлягера.
3. Ноа Кирел, Израиль
"Unicorn" называется композиция Ноы Кирел (в центре) из Израиля. Символ единорога она и танцоры показали на сцене, а рефреном в песне прозвучал неологизм femininal, объединивший слова "феминизм" и "феноменально".
4. Марко Менгони, Италия
В Ливерпуле Италия вернулась к своему музыкальному стилю, известному во всем мире. "Due Vite" - типичная итальянская поп-баллада. Итог - четвертое место в финале.
5. Алессандра, Норвегия
Принцесса? Нет! Королева! Да еще "королева королей". Так переводится название композиции "Queen of Kings" Алессандры из Норвегии.
6. Tvorchi, Украина
Украина выступила в финале "Евровидения" с композицией в стиле R'n'B. Премьера песни в Ливерпуле удалась - шестое место! Андрей Гуцуляк признал, что "Heart of Steel" была написана под впечатлением от защиты "Азовстали".
7. Gustaph, Бельгия
Диско-композиция в стиле 90-х "Because of you" в исполнении бельгийца - жизнеутверждающий гимн сексуальному и гендерному разнообразию.
8. Alika, Эстония
Алика Милова родилась в русскоязычной семье в эстонской Нарве. Ее баллада "Bridges" убедила на национальном отборе "Евровидения".
9. Voyager, Австралия
Солист "металлистов" из Австралии Даниэль Эстрин родился и вырос недалеко от Гамбурга. На "Евровидении" нельзя голосовать за свою страну, возможно, немцы отдали парочку своих голосов за композицию "Promise".
10. Vesna, Чехия
В "My Sister's Crown" секстета Vesna от Чехии этно-поп сочетается с рэпом и электронной музыкой. У девушек это хорошо получилось.
11. Моника Линките, Литва
Моника Линките уже участвовала в "Евровидении" - в 2015 году. Но не одна, а в составе дуэта. На этот раз песню "Stay" ей помогли исполнить харизматичные бэк-вокалистки.
12. Эндрю Ламбру, Кипр
Можно ли разбить уже разбитое сердце? Судя по тому, как страдает Эндрю Ламбру ("Break a Broken Heart"), это возможно.
13. Let 3, Хорватия
Эпатажные хорваты из Let 3 известны тем, что часто выступают в чем мать родила. Исполняя на сцене "Евровидения" антивоенную сатиру "Mama SC", они все-таки остались в одежде.
14. Brunette, Армения
Элен Еремян - настоящее имя Brunette. В песне "Future Lover" она спела о противоречивых чувствах, которые овладевают девушкой в ожидании будущего любимого человека.
15. Teyа & Salena, Австрия
"Кто, к чертям, этот Эдгар?" - так можно перевести название песни ("Who the hell is Edgar?") дуэта из Австрии. Ответ: Эдгар По! В песне девушки спели о муках творчества и о равноправии.
16. La Zarra, Франция
Неизменным атрибутом представительницы Франции являются шляпы. В песне "Evidemment" она удачно объединила французский шансон с диско.
17. Blanca Paloma, Испания
"Eaea" - авангардистская композиция в стиле фламенко, с которой Испания на этот раз выступила на "Евровидении". Третьего здесь не дано: либо нравится, либо - нет.
18. Паша Парфений, Молдова
Паша Парфений из Молдовы исполнил в Ливерпуле песню в стиле этно-фолка, название которой переводится "Солнце и луна". Вот только непонятно, кто есть кто из девушек на фото с Пашей.
19. Blanka, Польша
Blanka призналась DW, что не только в песне, но и в жизни она предпочитает оставаться "Solo". И делает она это под танцевальные латиноамериканские ритмы.
20. Ремо Форрер, Швейцария
Эффектная постановка антивоенной баллады "Watergun" и красивый низкий голос 21-летнего швейцарца Ремо Форрера - рецепт успеха на "Евровидении" в Ливерпуле.
21. Joker Out, Словения
Симпатичные парни из Словении призвали жить сегодняшним днем - "Capre Diem". У них самих это неплохо получается.
22. Albina & Familja Kelmedi, Албания
Для Альбины из Албании участие в "Евровидении" - дело семейное: чтобы исполнить песню "Duje", она взяла с собой в Ливерпуль всю свою семью в полном составе!
23. Mimicat, Португалия
Мариса Изабель Лопес Мена - настоящее имя Mimicat из Португалии. Оно уже звучит как музыка. На сцене она спела и станцевала под зажигательное фламенко, сдобренное канканом.
24. Luke Black, Сербия
Стиль "Матрицы" под музыкальную эстетику видеоигр в композиции серба Luke Black c инди-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я только хочу спать") - это эффектно!
25. Мэй Мюллер, Великобритания
В 2007 году Мэй Мюллер снялась в клипе Мики "Grace Kelly". После этого она запела сама. Что будет после "Евровидения" в Ливерпуле? Многие пророчат ей блистательную карьеру. "I wrote a song" - вроде бы хороший трамплин для этого. Но на конкурсе Мэй досталось лишь предпоследнее место.
26. Lord Of The Lost, Германия
В интервью DW солист немецких рокеров Крис Хармс сказал, что только для непосвященных они звучат и выглядят как Rammstein. На это сравнение музыканты не обижаются. На сцене они зажигали под "Blood & Glitter". Итог - последнее, 26 место.