"Евровидение-2023": победительница Швеция и финалисты

В 2007 году Мэй Мюллер снялась в клипе Мики "Grace Kelly". После этого она запела сама. Что будет после "Евровидения" в Ливерпуле? Многие пророчат ей блистательную карьеру. "I wrote a song" - вроде бы хороший трамплин для этого. Но на конкурсе Мэй досталось лишь предпоследнее место.