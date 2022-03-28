В России объявили о запуске собственной соцсети Rossgram

В России в понедельник, 28 марта, планируется запустить социальную сеть Rossgram, которая должна стать аналогом заблокированного Instagram. Создателем новой соцсети объявил себя интернет-маркетолог Александр Зобов, который называет себя также однокурсником создателя Telegram Павла Дурова.

В описании на сайте Rossgram говорится, что в соцсети предусмотрены "все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта". Приложение будет работать на базах iOS и Android.

Ряд СМИ отмечают, что соцсеть не заработала в назначенное время, пользователи не смогли ее открыть и зарегистрироваться. Планировалось, что в понедельник Rossgram начнет работать для небольшого числа избранных пользователей – известных блогеров, спонсоров, инвесторов и СМИ, - а для обычных пользователей она станет доступна с середины апреля.

Rossgram – попытка пиара на импортозамещении?

Российские СМИ приводят мнения экспертов, сомневающихся в успехе новой соцсети. Так, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сказал изданию ixbt.com, что у него "есть серьезные сомнения" в проекте, поскольку "один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова, а ведь основатель Telegram имеет филологическое образование".

В свою очередь, управляющий партнер российского агентства коммуникационных услуг SNMG Денис Терехов назвал Rossgram "попыткой пиара на теме импортозамещения". Как заметил он изданию Secretmag.ru, разработка соцсетей, подобных Instagram, занимает не менее года и поглощает сотни миллионов долларов. По мнению Терехова, Rossgram не сможет повторить успех Instagram без такой же мощной серверной инфраструктуры, высококлассных программистов и больших инвестиций.

Запрет Facebook и Instagram в России

Соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие американской компании Meta, были заблокированы в России 14 марта. 21 марта Тверской районный суд Москвы признал американскую компанию Meta Platforms Inc. "экстремистской организацией". Ее деятельность на территории России запрещена. При этом российские власти пообещали не преследовать россиян за пользования этими соцсетями "не в целях экстремизма».

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