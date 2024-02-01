"На ваших руках кровь". Как в Сенате США извинялся бигтех

В среду, 31 января, в Сенате США состоялись эмоционально окрашенные слушания с участием представителей Meta, X (бывший Twitter), TikTok, Snap и Discord. Кроме них на заседании юридического комитета Сената присутствовали родственники погибших детей. Сенаторы и семьи погибших винят в смерти несовершеннолетних алгоритмы соцсетей. Десятки НКО и политики из Республиканской и Демократической партий уже несколько лет говорят об участившихся случаях сексуальной эксплуатации детей на таких сайтах, которая приводит к самоубийствам. DW - о скандальных слушаниях.

Бигтех заставили извиняться

"Вы не хотите извиниться за то, что сделали этим добрым людям?" - сенатор Джош Хоули обратился к главе Meta Марку Цукербергу. За спиной создателя Facebook стояли около десятка человек с фотографиями детей в траурных рамках. Эти дети, как считают их семьи, стали жертвами соцсетей - они либо покончили с собой в результате травли на интернет-платформах, вымогательств за фотографии или видео интимного характера, либо умерли от передозировки наркотиков, купленными там же.

Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате Фото: Nils Huenerfuerrst

Поначалу растерявшись, Цукерберг все же встал с кресла и повернулся к семьям погибших. "Я сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти, - произнес он, все же не взяв вину за случившееся на свою компанию. - Никто не должен пережить то, от чего пострадали ваши семьи. Поэтому мы так много инвестируем и будем прилагать все усилия в масштабах всей отрасли, чтобы такое больше не произошло ни с кем".

Извиняться в ходе слушаний пришлось и исполнительному директору компании Snap Эвану Шпигелю - перед родителям, чьи дети приобрели наркотики через популярный мессенджер Snapchat, который принадлежит компании. В конце прошлого года родители более 60 подростков подали в суд иск к Snap, обвинив в содействии при покупке наркотиков, что в итоге привело к их передозировке. В иске сказано, что такие функции Snapchat как исчезающие сообщения и точная геолокация делают детей легкой добычей наркодилеров.

Сенаторы требуют привлечь соцсети к ответственности

В американском обществе уже несколько лет идет дискуссия об ответственности соцсетей за контент, который в них публикуют пользователи. Председатель юридического комитета Сената Дик Дарбин в начале слушаний обнародовал тревожные статданные: за десять лет, с 2013 по 2023 год, количество запросов в Национальный центр поиска и помощи пропавшим и эксплуатируемым детям увеличилось в среднем с 1387 до 100 тысяч в день. Этот же центр в прошлом году сообщил о получении 36 миллионов жалоб на материалы, связанные с сексуальным насилием в отношении детей.

Во время слушаний в Сенате Фото: Nils Huenerfuerrst

Сенаторы, выступая один за другим, озвучивали свои варианты законопроектов, направленных на регулирование работы соцсетей и потенциально решающих проблему их засилья, которую некоторые политики уже называют настоящим кризисом. Самым перспективным из этих предложений считается так называемый KOSA - аббревиатура, за которой скрывается законопроект о безопасности детей в интернете.

В декабре 2023 года более двухсот организаций, включая Американскую ассоциацию психологов, обратились к лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру с просьбой рассмотреть KOSA. Его принятие позволит подавать в суд иски к владельцам сайтов и сервисов, если на них есть вредный для психики несовершеннолетних контент - в то время как сейчас ответственность за это лежит на пользователях, разместивших в Сети такой контент.

"Компании должны отвечать за безопасность своих продуктов и избегать контента, который подталкивают детей к нарушению пищевого поведения, мыслям о самоубийстве, употреблению наркотиков или домогательствам", - отмечалось в письме.

Бигтех и правозащитники против поправок в законодательство

Во время слушания в Сенате только главы X и Snap согласились поддержать принятие KOSA. Представители Meta, TikTok и Discord считают, что законопроект нуждается в доработке. Их опасения разделяют и правозащитники. Например, в Американском союзе гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) считают, что KOSA может противоречить гарантированному конституцией праву детей и взрослых на свободу слова.

Представители бигтеха провели почти четыре часа во время слушаний в Сенате во враждебной для себя обстановке Фото: Nils Huenerfuerrst

"Хотя законопроект и преследует благую цель - защитить детей в интернете, его методы - модерация контента по определенным темам - остановят важные дискуссии и ограничат доступ детей к потенциально жизненно важной информации", - указывается в заявлении ACLU.

Несмотря на эту поддержку, на слушаниях в Сенате представители бигтеха провели почти четыре часа во враждебной для себя обстановке. Сенаторы в своих речах употребляли формулировки одна жестче другой, самым резким оказался Линдси Грэм из Южной Каролины. "На ваших руках кровь", - бросил он в лицо Цукербергу после рассказа о мальчике, который покончил с собой из-за вымогательства денег в Instagram под угрозой публикации его фото, на которых об был снят в обнаженном виде.

В верхнюю палату американского Конгресса регулярно вызывают на ковер представителей крупных технологических концернов. Одно из предыдущих слушаний, в 2021 году, касалось фейков, которые легко распространяются по соцсетям. Тогда это было связано с заявлениями бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях, якобы имевших место на выборах 2020 года, и штурмом Капитолия сторонниками Трампа.

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