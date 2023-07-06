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Meta запустила новый сервис-конкурент Twitter

Жан Рофе
24 мин. назад

Приложение Threads, которое работает на базе Instagram, по функционалу напоминает Twitter и может составить ему конкуренцию.

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Логотип приложения Threads на экране смартфона
Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMA Press/picture alliance

Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, в ночь на четверг, 6 июля, официально запустила сервис микроблогов под названием Threads, который может стать конкурентом Twitter Илона Маска.

"Давайте сделаем это. Добро пожаловать в Threads", - написал генеральный директор Meta Марк Цукерберг в своем первом посте на новой платформе. Он отметил, что за первые два часа после запуска в приложении зарегистрировались уже два миллиона пользователей.

Как и Twitter, сервис Threads позволяет публиковать короткие текстовые сообщения, которые можно лайкать, комментировать или делиться ими со своими читателями, при этом возможности отправки прямых сообщений в нем нет. Приложение работает на базе Instagram, откуда можно перенести личные данные и подписчиков. Сообщения могут быть длиной до 500 символов и содержать ссылки, фотографии и видео длиной до пяти минут, говорится в блоге Meta.

По данным компании, приложение доступно для скачивания в магазинах Apple App Store и Google Play Store более чем в 100 странах мира.

Пользователи Twitter ищут альтернативы

Meta анонсировала запуск Threads на фоне массовых возмущений пользователей Twitter из-за ввода лимитов на просмотры постов. Теперь верифицированные юзеры могут просматривать до 10 000 твитов в день, неверифицированные - до 1000, а новые пользователи - лишь до 500 твитов.

Маск объяснял необходимость ограничений "экстремально высоким уровнем сбора данных и манипуляций", но заверял, что мера будет действовать временно. Тем не менее лимиты вынудили многих пользователей искать альтернативы Twitter.

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