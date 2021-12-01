Рейтинг самых влиятельных в мире искусства людей возглавил NFT

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Журнал ArtReview опубликовал список самых влиятельных персон из мира искусства. В него вошли не только люди. Первое место занял невзаимозаменяемый токен (NFT). Почему?
В ежегодном рейтинге наиболее влиятельных персон в сфере искусства Power 100 по версии журнала ArtReview оказались не только люди. Возглавил список невзаимозаменяемый токен (NFT) в блокчейне Ethereum. Также в список вошли немецкая художница Анне Имхоф (Anne Imhof), немецкий куратор и писатель Ансельм Франке (Anselm Franke), а замкнул сотню американский медиамагнат Марк Цукерберг. По какому принципу они попали в список? И почему в нем оказался NFT?
Токены перевернули рынок искусства, объединив современные направления и мем-культуру. Так, в прошлом году на онлайн-аукционе за $69,3 млн впервые было продано NFT-произведение - "Каждый день: первые 5000 дней", созданное Beeple. Еще в 2017 году проект пиксельных изображений CryptoPunks ввел моду на коллекционирование виртуальных предметов. Таким образом, когда блокчейн Ethereum превратил данные в виртуальную собственность, мир искусства начал понимать, что цифровая культура тоже может быть раритетной и высоко цениться.
Станет ли такой подход частью нашей жизни или окажется всего лишь сиюминутным веянием моды? Это нам еще предстоит узнать. Однако художники, коллекционеры и музеи по всему миру в течение последнего года двигались именно в этом направлении.
Немецкая художница, получившая "Золотого льва"на Венецианской биеннале в 2017 году, внесла в современное искусство нечто принципиально новое: живую скульптуру, опирающуюся как на готическую субкультурную энергетику, так и на откровенный гламур.
Анна Имхоф представила художественный перформанс "Фауст" на Венецианской биеннале в 2017 году и была награждена "Золотым львом"
Учитывая, что ее презентации отличаются неповторимым стилем и актуальностью, сотрудничество Анне Имхоф в этом году с домом моды Burberry казалось чем-то само собой разумеющимся.
Для миллиардера Марка Цукерберга этот год выдался не самым простым - в беспорядках на Капитолийском холме обвинили именно соцсети, а позже бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила на специальных слушаниях Конгресса США, что продукты Facebook "вредят детям, разжигают раскол и ослабляют нашу демократию", что не могло не сказаться на имидже крупнейшей соцсети.
Очевидно, что проблема влияния социальных сетей на общество становится все более острой, поэтому компания изменила свой профиль и взяла новый курс на "метавселенную". Эта концепция появилась еще в 1990-е в научно-фантастической литературе и подразумевает создание полноценного виртуального мира со всеми перенесенными в него сферами жизни общества. С переименованием Facebook Inc. в Meta компания сосредоточила внимание на том, чтобы объединить в одном месте виртуальную реальность, культуру, цифровую коммерцию и т.д. За прошедший год "чудовище Цукерберга" заработало более 29 миллиардов долларов чистой прибыли. При этом компания стремится сформировать определенную концепцию восприятия виртуальной культуры, включая искусство.
Ансельм Франке возглявляет отдел визуального искусства и кино берлинского Дома культур мира (Haus der Kulturen der Welt - HKW). В своей работе он придерживается междисциплинарного подхода, при котором данное учреждение стало местом для дискуссий. Несмотря на то, что HKW был закрыт для посетителей в начале года, они продолжили претворять в жизнь большую часть своей программы. Так, летом был запущен проект Investigative Commons, цель которого - изучить наши представления о правде.
Многоступенчатая, быстро развивающаяся программа нашла свое продолжение в проекте "Архив убежища". Проект обращается к воспоминаниям людей, переехавших в Германию за последние 70 лет и состоит из 41 документального интервью. Это - истории людей, вынужденных по тем или иным причинам оставить свои дома и бежать в Германию. Они помогают не просто понять, а почувствовать, что означает слово "миграция".
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