Рейтинг самых влиятельных в мире искусства людей возглавил NFT

В ежегодном рейтинге наиболее влиятельных персон в сфере искусства Power 100 по версии журнала ArtReview оказались не только люди. Возглавил список невзаимозаменяемый токен (NFT) в блокчейне Ethereum. Также в список вошли немецкая художница Анне Имхоф (Anne Imhof), немецкий куратор и писатель Ансельм Франке (Anselm Franke), а замкнул сотню американский медиамагнат Марк Цукерберг. По какому принципу они попали в список? И почему в нем оказался NFT?

Как IT влияет на мир искусства

Токены перевернули рынок искусства, объединив современные направления и мем-культуру. Так, в прошлом году на онлайн-аукционе за $69,3 млн впервые было продано NFT-произведение - "Каждый день: первые 5000 дней", созданное Beeple. Еще в 2017 году проект пиксельных изображений CryptoPunks ввел моду на коллекционирование виртуальных предметов. Таким образом, когда блокчейн Ethereum превратил данные в виртуальную собственность, мир искусства начал понимать, что цифровая культура тоже может быть раритетной и высоко цениться.

Станет ли такой подход частью нашей жизни или окажется всего лишь сиюминутным веянием моды? Это нам еще предстоит узнать. Однако художники, коллекционеры и музеи по всему миру в течение последнего года двигались именно в этом направлении.

Живая скульптура Анне Имхоф

Немецкая художница, получившая "Золотого льва"на Венецианской биеннале в 2017 году, внесла в современное искусство нечто принципиально новое: живую скульптуру, опирающуюся как на готическую субкультурную энергетику, так и на откровенный гламур.

Анна Имхоф представила художественный перформанс "Фауст" на Венецианской биеннале в 2017 году и была награждена "Золотым львом"

Учитывая, что ее презентации отличаются неповторимым стилем и актуальностью, сотрудничество Анне Имхоф в этом году с домом моды Burberry казалось чем-то само собой разумеющимся.

Искусство и "метавселенная"

Для миллиардера Марка Цукерберга этот год выдался не самым простым - в беспорядках на Капитолийском холме обвинили именно соцсети, а позже бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила на специальных слушаниях Конгресса США, что продукты Facebook "вредят детям, разжигают раскол и ослабляют нашу демократию", что не могло не сказаться на имидже крупнейшей соцсети.

Очевидно, что проблема влияния социальных сетей на общество становится все более острой, поэтому компания изменила свой профиль и взяла новый курс на "метавселенную". Эта концепция появилась еще в 1990-е в научно-фантастической литературе и подразумевает создание полноценного виртуального мира со всеми перенесенными в него сферами жизни общества. С переименованием Facebook Inc. в Meta компания сосредоточила внимание на том, чтобы объединить в одном месте виртуальную реальность, культуру, цифровую коммерцию и т.д. За прошедший год "чудовище Цукерберга" заработало более 29 миллиардов долларов чистой прибыли. При этом компания стремится сформировать определенную концепцию восприятия виртуальной культуры, включая искусство.

Искусство как общественная дискуссия

Ансельм Франке возглявляет отдел визуального искусства и кино берлинского Дома культур мира (Haus der Kulturen der Welt - HKW). В своей работе он придерживается междисциплинарного подхода, при котором данное учреждение стало местом для дискуссий. Несмотря на то, что HKW был закрыт для посетителей в начале года, они продолжили претворять в жизнь большую часть своей программы. Так, летом был запущен проект Investigative Commons, цель которого - изучить наши представления о правде.

Многоступенчатая, быстро развивающаяся программа нашла свое продолжение в проекте "Архив убежища". Проект обращается к воспоминаниям людей, переехавших в Германию за последние 70 лет и состоит из 41 документального интервью. Это - истории людей, вынужденных по тем или иным причинам оставить свои дома и бежать в Германию. Они помогают не просто понять, а почувствовать, что означает слово "миграция".

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