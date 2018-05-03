 Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов | Экономические новости из Германии | DW | 09.11.2021

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Экономика

Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов

За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.

Первая криптовалюта - биткоин

Во вторник, 9 ноября, стоимость биткоина достигла исторического максимума и пробила отметку в 68,5 тысяч долларов за монету. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала в цене на 3 процента, а за неделю - на 11 процентов. По состоянию на 13.50 мск актив торгуется по цене свыше 68,1 тысячи долларов - таковы данные сайта CoinGecko.

Вслед за биткоином максимум обновила и другая криптовалюта - Ethereum. Ее рыночная цена приблизилась к 4,8 тысячи долларов. При этом доля альткоина на рынке достигла 18,5%, в то время как биткоин занимает его львиную долю 41,7%, указывает агентство РБК.

Владельцы биткоинов увеличили вложения в криптовалюту

За последние пять дней крупные держатели первой криптовалюты, увеличили вложения в биткоин на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторами было приобретено 43 тысячи биткоинов. Финансовые аналитики считают, что активный период накопления биткоина стал причиной резкого удорожания цифровых монет. Причина тому – повышенный интерес к криптовалюте со стороны крупных держателей цифровых активов.

Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, с 43,8 до 61,3 тысячи долларов. При этом финансовые эксперты прогнозируют дальнейший рост криптовалют.

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    Биткоин - ведущая криптовалюта

    Биткойн - это самая популярная в мире криптовалюта. Она не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип - полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам. Этим биткойн радикально отличается от любой платежной единицы в мире.

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    Мистический "отец-основатель" биткоина

    Впервые о биткоине заговорили после того, как в октябре 2008 года анонимный разработчик (или группа разработчиков) под именем Сатоси Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы. В январе 2009 года были сгенерированы первые в мире 50 биткоинов.

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    Получить биткоины можно несколькими путями. Самый простой - купить криптовалюту на одной из интернет-платформ за обычные деньги, например, евро. Можно принять биткоины в оплату своих услуг или товаров. Наконец, можно научиться процедуре майнинга и получать за это биткоины.

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    Кошелек нужен и для биткоина

    Криптовалюты хранятся в электронных кошельках (Wallet). Точнее говоря, там хранятся электронные ключи, которые являются доказательством правомочности принадлежности биткоинов их владельцу. Кошельки могут располагаться на компьютерах, смартфонах, на USB-стиках, в облачных хранилищах и так далее. Главное - надежность хранения, так как с утратой ключей происходит и утрата биткоинов.

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    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Вначале стулья, потом деньги (биткоины)

    Вот пример транзакции с биткоинами. Покупатель (на картинке слева) собирается приобрети у продавца товар - например, шляпу. Для совершения сделки обоим требуются открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с номером банковского счета, закрытый - с секретным кодом подтверждения банковской транзакции.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    При чем тут блокчейн

    Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру - "блок", который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Что делают майнеры

    Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Майнинг: соревнование на скорость

    Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Блокчейн: анонимная цепь блоков

    В итоге блок с "упакованной" в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков - блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом "гроссбухе" можно найти все операции и кошельки всех участников - однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Где живут майнеры

    Самые большие в мире мощности для майнинга - и наибольший расход электроэнергии для этих целей - сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке - США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Огромное потребление электроэнергии на майнинг

    Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте.

    Автор: Гудрун Хаупт


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Насколько практичны цифровые деньги?(03.05.2018)

 

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