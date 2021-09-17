 Финансовую пирамиду ″криптокоролевы″ Игнатовой разберет немецкий суд | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Финансовую пирамиду "криптокоролевы" Игнатовой разберет немецкий суд

В немецком Мюнстере начался процесс по делу о мошенничестве с криптовалютами - вероятно, первый подобного рода судебный процесс в мире. Найти главную мошенницу пока так и не удалось.

символы популярных криптовалют.

Мошенники, придумавшие Onecoin, обещали, что их криптовалюта затмит все остальные

Громкий судебный процесс в Германии - впервые в стране и, возможно, в мире слушается дело о мошенничестве с криптовалютами. Правда, проходит он без главной фигурантки: в земельном суде в Мюнстере не будет Ружи Игнатовой, скромно называвшей себя "криптокоролевой".

На протяжении нескольких лет уроженка Болгарии с немецким паспортом собирала деньги вкладчиков из ФРГ и со всего мира, продавая им криптовалюту Onecoin. Только эту валюту она, похоже, просто выдумала, удивительно долго водя за нос миллионы доверчивых вкладчиков: лишь в одной Германии от деятельности Игнатовой пострадали десятки тысяч человек. 

Кто оказался на скамье подсудимых в Мюнстере, а кто - нет

На скамье подсудимых в Мюнстере супружеская пара из города Гревен (это северо-запад ФРГ) и юрист из Мюнхена (юг страны). Супруги переводил деньги вкладчиков за "криптовалюту" на счета Ружи. Только через этих посредников "криптокоролева" получила 320 миллионов евро за Onecoin. Суду придется доказать, что гревенцы знали о мошенническом характере сделок - они это отрицают.

монета биткоин лежит на ладони

Ружа Игнатова обещала, что "про биткоин все забудут"

Второй фигурант процесса - мюнхенский адвокат, который вместо госпожи Игнатовой подписывал бумаги и совершал крупные покупки, чтобы глава компании не светилась без необходимости. Его обвиняют в отмывании денег. Но ни супружеская пара, ни юрист не играли ключевой роли в афере с Onecoin: главным действующим лицом была именно Ружа Игнатова, на арест которой давно выдан международный ордер ФБР, но которой тем не менее удается скрываться с 2017 года.

Еще ребенком Игнатова вместе с родителями и с младшим братом Константином переехала из Болгарии в немецкий Шварцвальд, училась в Оксфорде и защитила докторскую диссертацию в университете немецкого Констанца. До аферы с криптовалютами успела поработать в известной консалтинговой компании McKinsey, а также провернула нелегальную сделку с куплей-продажей сталелитейного завода в баварском Альгое, оставив покупателю разоренный и разграбленный завод.

Это единственное правонарушение, за которое в 2016 году Игнатову осудили в Германии, да и то год и два месяца лишения свободы ей дали лишь условно. Новая афера Ружи немецкое правосудие тогда не интересовала, хотя к тому времени из фабрикантши она уже превратилась в ту самую "криптокоролеву".

Ружа, которая обещала, что "про биткоин все забудут"

Финансовая пирамида Onecoin возникла в июле 2014 года. Обещание стартапа Ружи -"понятная любому" человеку криптовалюта, более удобная и простая в обращении, чем остальные. Вкладчикам предлагали купить так называемые "обучающие пакеты", якобы включавшие криптовалюту и инструкцию о том, как она работает. Стоимость таких пакетов колебалась от нескольких сотен до 118 тысяч евро. Если тот, кто уже купил "пакет", уговаривал кого-то еще приобрести новую валюту, он получал хороший процент от сделки.

Фото Ружи Игнатовой в статье газеты Süddeutsche Zeitung Исчезнувшая королева

Фото Ружи Игнатовой в статье газеты Süddeutsche Zeitung "Исчезнувшая королева"

В ходе одного из рекламных выступлений в 2015 году Ружа заявляла, что, в отличие от других криптовалют, Onecoin обеспечена золотом, запрятанным так надежно, что даже она не знает, где оно. Собранных денег постепенно хватало на все более помпезные рекламные мероприятия - в 2016 году компания забронировала для своих инвесторов на вечер стадион "Уэмбли", где Ружа громко пообещала, что "через два года все забудут о биткоине". Запись до сих пор висит в Youtube.

Тревожные сигналы абсолютное большинство вкладчиков проигнорировали даже тогда, когда публично были высказаны веские аргументы в пользу того, что Onecoin - это пустышка, в основе которой нет блокчейна - базовой технологии, на которой основаны криптовалюты.

Но вмешаться никто не спешил. Так, незаметно ни для мира криптовалют, ни для широкой публики, пирамида разрослась до внушительных размеров. Стоимость одной валютной единицы достигала и 2000 долларов, а общая сумма вложений в Onecoin, по разным оценкам, составила 4-5 миллиардов евро. Когда речь зашла о том, чтобы открыть инвесторам обмен купленной криптовалюты на привычные деньги, Ружа Игнатова… бесследно исчезла.

"Криптокоролева" в Германии? Или в России?

Место Ружи занял ее младший брат Константин, который из Софии продолжал вербовать новых вкладчиков, в том числе в бедных странах Латинской Америки и Африки. Общее число участников криптопирамиды перевалило на тот момент отметку в три миллиона. Поразительно, что даже когда Константина Игнатова задержали в Лос-Анжелесе в марте 2019 года по обвинению в мошенничестве, обман еще какое-то время продолжался. Константин признал вину и согласился на сделку с ФБР, и именно после его откровений стали известны многие детали аферы. 

Тем временем журналисты BBC попытались найти сбежавшую Ружу. Со слов брата, в октябре 2017 года она улетела в Афины. Там несколько свидетелей подтвердили журналистам, что якобы видели ее спустя несколько месяцев после побега. По следам Ружи репортеры побывали в Бухаресте и, наконец, во Франкфурте-на-Майне. Источник BBC подтвердил, что она бывает там. Но найти ее не удалось. Якобы она сделала пластическую операцию, а также получила новый паспорт, как предположил ее брат. Он же не исключил, что Ружа может находиться в России, так как якобы незадолго до исчезновения познакомилась с очень влиятельным россиянином.

Но фактов, способных подтвердить эти заявления и предположения, до сих пор нет. Может показаться невероятным, но даже на сегодняшний день, несмотря на крах компании Onecoin, сама псевдовалюта до сих пор существует - теперь под названием OneLife. По всему миру несколько десятков тысяч человек все еще надеются, что когда-нибудь разбогатеют - как им и обещала Ружа Игнатова.

Смотрите также:

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Биткоин - ведущая криптовалюта

    Биткойн - это самая популярная в мире криптовалюта. Она не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип - полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам. Этим биткойн радикально отличается от любой платежной единицы в мире.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Мистический "отец-основатель" биткоина

    Впервые о биткоине заговорили после того, как в октябре 2008 года анонимный разработчик (или группа разработчиков) под именем Сатоси Накамото опубликовал файл с описанием протокола и принципа работы платежной системы. В январе 2009 года были сгенерированы первые в мире 50 биткоинов.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Как получить биткоины?

    Получить биткоины можно несколькими путями. Самый простой - купить криптовалюту на одной из интернет-платформ за обычные деньги, например, евро. Можно принять биткоины в оплату своих услуг или товаров. Наконец, можно научиться процедуре майнинга и получать за это биткоины.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Кошелек нужен и для биткоина

    Криптовалюты хранятся в электронных кошельках (Wallet). Точнее говоря, там хранятся электронные ключи, которые являются доказательством правомочности принадлежности биткоинов их владельцу. Кошельки могут располагаться на компьютерах, смартфонах, на USB-стиках, в облачных хранилищах и так далее. Главное - надежность хранения, так как с утратой ключей происходит и утрата биткоинов.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Вначале стулья, потом деньги (биткоины)

    Вот пример транзакции с биткоинами. Покупатель (на картинке слева) собирается приобрети у продавца товар - например, шляпу. Для совершения сделки обоим требуются открытый и закрытый ключи. Открытый ключ можно сравнить с номером банковского счета, закрытый - с секретным кодом подтверждения банковской транзакции.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    При чем тут блокчейн

    Продавец предъявляет покупателю открытый ключ. Тот, в свою очередь, подтверждает оплату своим закрытым ключом и таким образом начинает процесс отправки денег. Компьютерная информация об этой транзакции вместе с сотнями других транзакций формирует специальную структуру - "блок", который присоединяется к цепочке других блоков, содержащих данные других происходивших ранее транзакций.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Что делают майнеры

    Этот новый блок с информацией об оплате за шляпу вскоре оказывается на всех компьютерах участников системы криптовалюты. Их также называют майнерами. Их компьютеры проверяют сформированные в блоки транзакции и подтверждают их. Теоретически стать майнером может любой, но на практике сегодня эту роль выполняют профессиональные майнеры с мощным серверным оборудованием.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Майнинг: соревнование на скорость

    Перед окончательным подтверждением транзакции (например, оплаты за шляпу) майнеры должны проверить ее, что требует огромной вычислительной мощности сервера и графической карты. По сути, майнеры участвуют в своего рода соревновании на скорость: кто первый верифицирует блок с информацией, тот и получит за это биткоины.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Блокчейн: анонимная цепь блоков

    В итоге блок с "упакованной" в него и верифицированной информацией об оплате за шляпу становится частью длинной цепи блоков - блокчейна. В этой цепи содержатся все имевшие место транзакции с биткоинами. В этом открытом "гроссбухе" можно найти все операции и кошельки всех участников - однако при этом все участники расчетов остаются анонимными.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Где живут майнеры

    Самые большие в мире мощности для майнинга - и наибольший расход электроэнергии для этих целей - сегодня в Китае. Так утверждают исследователи из Университета Кэмбриджа, авторы индекса потребления электричества для создания биткоина (Bitcoin Electricity Consumption Index). Далее в списке - США, Россия, Казахстан, Иран и Малайзия. Майнинг наиболее выгоден там, где низкие цены на электроэнергию.

  • Фотогалерея о биткойне

    Что такое биткоин, и как он функционирует

    Огромное потребление электроэнергии на майнинг

    Суммарный расход электроэнергии на майнинг ученые Университета Кэмбриджа оценивают в 120 ТВт·ч (тераватт-час) в год. Это больше, чем потребляет в год каждая из окрашенных в голубой цвет стран на приведенной выше карте.

    Автор: Гудрун Хаупт


Смотреть видео 01:50

Колеоны - криптовалюта из российской деревни (12.10.2017)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что общего у биткоинов с тюльпанами? (28.11.2017)  

Насколько практичны цифровые деньги?(03.05.2018)  

Реклама