Финансовую пирамиду "криптокоролевы" Игнатовой разберет немецкий суд

Громкий судебный процесс в Германии - впервые в стране и, возможно, в мире слушается дело о мошенничестве с криптовалютами. Правда, проходит он без главной фигурантки: в земельном суде в Мюнстере не будет Ружи Игнатовой, скромно называвшей себя "криптокоролевой".

На протяжении нескольких лет уроженка Болгарии с немецким паспортом собирала деньги вкладчиков из ФРГ и со всего мира, продавая им криптовалюту Onecoin. Только эту валюту она, похоже, просто выдумала, удивительно долго водя за нос миллионы доверчивых вкладчиков: лишь в одной Германии от деятельности Игнатовой пострадали десятки тысяч человек.

Кто оказался на скамье подсудимых в Мюнстере, а кто - нет

На скамье подсудимых в Мюнстере супружеская пара из города Гревен (это северо-запад ФРГ) и юрист из Мюнхена (юг страны). Супруги переводил деньги вкладчиков за "криптовалюту" на счета Ружи. Только через этих посредников "криптокоролева" получила 320 миллионов евро за Onecoin. Суду придется доказать, что гревенцы знали о мошенническом характере сделок - они это отрицают.

Ружа Игнатова обещала, что "про биткоин все забудут"

Второй фигурант процесса - мюнхенский адвокат, который вместо госпожи Игнатовой подписывал бумаги и совершал крупные покупки, чтобы глава компании не светилась без необходимости. Его обвиняют в отмывании денег. Но ни супружеская пара, ни юрист не играли ключевой роли в афере с Onecoin: главным действующим лицом была именно Ружа Игнатова, на арест которой давно выдан международный ордер ФБР, но которой тем не менее удается скрываться с 2017 года.

Еще ребенком Игнатова вместе с родителями и с младшим братом Константином переехала из Болгарии в немецкий Шварцвальд, училась в Оксфорде и защитила докторскую диссертацию в университете немецкого Констанца. До аферы с криптовалютами успела поработать в известной консалтинговой компании McKinsey, а также провернула нелегальную сделку с куплей-продажей сталелитейного завода в баварском Альгое, оставив покупателю разоренный и разграбленный завод.

Это единственное правонарушение, за которое в 2016 году Игнатову осудили в Германии, да и то год и два месяца лишения свободы ей дали лишь условно. Новая афера Ружи немецкое правосудие тогда не интересовала, хотя к тому времени из фабрикантши она уже превратилась в ту самую "криптокоролеву".

Ружа, которая обещала, что "про биткоин все забудут"

Финансовая пирамида Onecoin возникла в июле 2014 года. Обещание стартапа Ружи -"понятная любому" человеку криптовалюта, более удобная и простая в обращении, чем остальные. Вкладчикам предлагали купить так называемые "обучающие пакеты", якобы включавшие криптовалюту и инструкцию о том, как она работает. Стоимость таких пакетов колебалась от нескольких сотен до 118 тысяч евро. Если тот, кто уже купил "пакет", уговаривал кого-то еще приобрести новую валюту, он получал хороший процент от сделки.

Фото Ружи Игнатовой в статье газеты Süddeutsche Zeitung "Исчезнувшая королева"

В ходе одного из рекламных выступлений в 2015 году Ружа заявляла, что, в отличие от других криптовалют, Onecoin обеспечена золотом, запрятанным так надежно, что даже она не знает, где оно. Собранных денег постепенно хватало на все более помпезные рекламные мероприятия - в 2016 году компания забронировала для своих инвесторов на вечер стадион "Уэмбли", где Ружа громко пообещала, что "через два года все забудут о биткоине". Запись до сих пор висит в Youtube.

Тревожные сигналы абсолютное большинство вкладчиков проигнорировали даже тогда, когда публично были высказаны веские аргументы в пользу того, что Onecoin - это пустышка, в основе которой нет блокчейна - базовой технологии, на которой основаны криптовалюты.

Но вмешаться никто не спешил. Так, незаметно ни для мира криптовалют, ни для широкой публики, пирамида разрослась до внушительных размеров. Стоимость одной валютной единицы достигала и 2000 долларов, а общая сумма вложений в Onecoin, по разным оценкам, составила 4-5 миллиардов евро. Когда речь зашла о том, чтобы открыть инвесторам обмен купленной криптовалюты на привычные деньги, Ружа Игнатова… бесследно исчезла.

"Криптокоролева" в Германии? Или в России?

Место Ружи занял ее младший брат Константин, который из Софии продолжал вербовать новых вкладчиков, в том числе в бедных странах Латинской Америки и Африки. Общее число участников криптопирамиды перевалило на тот момент отметку в три миллиона. Поразительно, что даже когда Константина Игнатова задержали в Лос-Анжелесе в марте 2019 года по обвинению в мошенничестве, обман еще какое-то время продолжался. Константин признал вину и согласился на сделку с ФБР, и именно после его откровений стали известны многие детали аферы.

Тем временем журналисты BBC попытались найти сбежавшую Ружу. Со слов брата, в октябре 2017 года она улетела в Афины. Там несколько свидетелей подтвердили журналистам, что якобы видели ее спустя несколько месяцев после побега. По следам Ружи репортеры побывали в Бухаресте и, наконец, во Франкфурте-на-Майне. Источник BBC подтвердил, что она бывает там. Но найти ее не удалось. Якобы она сделала пластическую операцию, а также получила новый паспорт, как предположил ее брат. Он же не исключил, что Ружа может находиться в России, так как якобы незадолго до исчезновения познакомилась с очень влиятельным россиянином.

Но фактов, способных подтвердить эти заявления и предположения, до сих пор нет. Может показаться невероятным, но даже на сегодняшний день, несмотря на крах компании Onecoin, сама псевдовалюта до сих пор существует - теперь под названием OneLife. По всему миру несколько десятков тысяч человек все еще надеются, что когда-нибудь разбогатеют - как им и обещала Ружа Игнатова.

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