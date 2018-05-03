Сальвадор первым в мире признал биткоин официальной валютой

Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин официальной валютой. Во вторник, 7 сентября, в этой центральноамериканской стране вступил в силу закон, согласно которому эта криптовалюта принимается в качестве платежного средства, наравне с долларом США.

Накануне вечером президент Сальвадора Найиб Букеле написал в Twitter: "Завтра утром впервые в истории взоры во всем мире будут обращены к Сальвадору", добавив за несколько минут до полуночи, что совсем скоро его страна войдет в историю.

По словам главы государства, Сальвадор пока закупил 400 биткоинов в два транша - по нынешнему рыночному курсу это составляет примерно 21 миллион долларов (почти 17,7 млн евро). Пользоваться цифровой валютой можно будет с помощью официального криптовалютного кошелька, приложения Chivo.

Правительство в Сан-Сальвадоре ожидает, что после введения цифровой валюты многие жители впервые получат доступ к банковским счетам. Страна также рассчитывает сэкономить 400 миллионов долларов в год на сборах с денежных переводов, отправляемых ее гражданами на родину из-за рубежа, в основном из США. Эти денежные переводы обеспечивают 22 процента ВВП маленькой страны.

Сальвадорский парламент одобрил введение криптовалюты в июне; расплачиваться ей можно будет за все товары и услуги. Однако жители отнеслись к этому шагу с большим скепсисом. В ходе двух опросов более двух третей 6,5-миллионного населения высказались за сохранение доллара США в качестве единственной валюты в стране.

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