Биткоин в пандемию бьет рекорды. Что это значит для инвесторов?

В середине декабря 2020 года биткоин торгуется на рекордных уровнях. Инвесторы по всему миру делают ставку на эту криптовалюту, чтобы застраховаться от инфляции, поскольку центральные банки продолжают выпускать деньги, чтобы помочь экономике выйти из глубочайшей рецессии со времен Второй мировой войны. В четверг, 17 декабря, самая известная криптовалюта превысила отметку в 23 000 долларов. Спустя 12 лет после своего появления биткоин популярнее, чем когда-либо. Однако он все еще не является общепринятым платежным средством и пытается утвердиться как надежная и стабильная валюта.

Взлеты и падения биткоина

Нынешний стремительный взлет биткоина напоминает о росте 2017 года, когда стоимость цифровой монеты менее чем за год выросла вдвое - до 19 511 долларов. Это заставило крупных инвесторов обратить внимание на криптовалюту. Но их эйфория быстро прошла: в следующем году стоимость биткоина упала на 70%, что разорило многих мелких инвесторов.

Физическая монета биткоина

Краткая история биткоина полна таких взлетов и падений. В 2011 году курс этой цифровой валюты за несколько месяцев вырос на 11 000% до 35 долларов, а в последующие месяцы рухнул на 90%. Два года спустя, в 2013 году, стоимость биткоина выросла до 250 долларов, а затем упала более чем на 80%. Позже в том же году он преодолел отметку в 1000 долларов, а спустя год, в 2015-м, снова торговался в районе 150 долларов.

Почему биткоин может продолжить расти?

Фанаты криптовалюты говорят, что на этот раз все может быть по-другому. Раньше за резким изменением курса биткоина стояли спекулятивные мелкие инвесторы. Теперь распространение цифровых монет растет, они привлекают все больше внимания со стороны крупнейших в мире финансовых учреждений, таких как Fidelity Investments и J.P. Morgan. Проведенный Fidelity опрос 800 крупных институциональных инвесторов в США и Европе показал, что более четверти из них владеют биткоинами.

Сама Fidelity, которая управляет активами на 3,3 триллиона долларов, объявила в августе, что запускает собственный биткоин-фонд. Еще одним знаком принятия спорной цифровой валюты являются нововведения платежной компании PayPal. В октябре она разрешила клиентам покупать и продавать биткоины и другую криптовалюту с использованием аккаунтов в своей системе. С тех пор цена биткоина выросла почти на 70%.

Биткоиновая лихорадка привела к головокружительным прогнозам, согласно которым к концу следующего года стоимость одной цифровой монеты может составить от 25 000 до 300 000 долларов. Аналитики оправдывают прогноз тем, что спрос иногда превышает будущее предложение. Оно может снизиться после так называемого "халвинга" - сокращения вознаграждения за "майнинг" цифровых монет вдвое, из-за которого уменьшается и количество биткоинов на рынке.

Насколько безопасно инвестировать в криптовалюту?

Оптимистичные прогнозы подверглись испытанию 26 ноября: биткоин уже был близок к новому рекорду, но за день его курс упал почти на 3000 долларов. Инвесторы объяснили снижение стоимости слухами о новых правилах в отношении криптовалюты. Ранее в марте биткоин за день упал на 40% в связи с пандемией коронавируса. Цифровые валюты по-прежнему в значительной степени не регулируются. Для поклонников биткоинов в этом состоит их главная привлекательность, но многие видят в этом слабость цифровых монет. Биткоин остается уязвимым для хакерских атак и является популярным средством для отмывания денег.

Инвестировать в золото или в биткоины?

Биткоины часто сравнивают с золотом - классическим активом-убежищем, который позволяет обезопасить свои накопления на случай кризиса. В отличие от цифровых денег, драгоценный металл, преодолевший в августе отметку в 2000 долларов за унцию из-за опасений, связанных с пандемией, теперь падает в цене.

Многие эксперты считают снижение стоимости золота признаком того, что спрос на активы-убежища снижается. В конце концов, уже появились вакцины от коронавируса, и это значит, что пандемия может закончиться в обозримом будущем. В этой ситуации рекордный рост биткоина означает, что криптовалюта используется не только как защита от инфляции, но и по-прежнему в значительной мере определяется спекуляциями.

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