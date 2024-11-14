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Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Meta на 798 млн евро

Ольга Лебедева
14 ноября 2024 г.

Решение Еврокомиссии принято по итогам расследования, длившегося с июня 2021 года. Корпорация - владелец Marketplace Facebook, нарушила правила конкуренции ЕС.

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Логотипы Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp
Еврокомиссия наложила штраф на MetaФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Европейская комиссия оштрафовала американскую интернет-корпорацию Meta на 798 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-объявлений. Компания нарушает европейские антимонопольные правила, поскольку напрямую привязывает принадлежащий ей сервис объявлений Facebook Marketplace к своей соцсети Facebook, что несправедливо по отношению к другим поставщикам тех же услуг, заявило брюссельское ведомство.

Конкурентные преимущества Meta

На торговой площадке Marketplace пользователи имеют возможность перепродавать товары, бывшие в употреблении. Доступ к сервису предоставляется через профиль в Facebook. Таким образом, Meta предоставляет собственной платформе "преимущества, которые не могут компенсировать другие сервисы объявлений", пояснила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.

Кроме того, в Брюсселе выразили обеспокоенность тем, что Meta, помимо Facebook владеющая Instagram и рядом других сервисов, имеет особый доступ к данным конкурентов, размещающих рекламу на различных платформах.

Решение Еврокомиссии принято по итогам расследования, длившегося с июня 2021 года.

Meta обжалует решение в суде

Руководство Meta заявило, что обжалует постановление Еврокомиссии в суде. По мнению компании, решение ЕК "игнорирует реальность процветающего европейского рынка онлайн-объявлений". До вынесения судебного решения компания будет следовать предписаниям Еврокомиссии, указывается в заявлении.

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