Почему журналисты обвиняют Google и Меtа в поддержке Кремля

Журналисты независимых СМИ Беларуси, вынужденные покинуть страну из-за преследований, пожаловались Еврокомиссии, что из-за поисковых алгоритмов Google, Meta (владеет Facebook) и других IT-гигантов их контент трудно доступен для пользователей на родине, сообщила газета Financial Times 8 января. По мнению обратившихся в ЕК, соблюдая ограничения, наложенные властями в Минске на оппозиционные СМИ, западные технологические гиганты превратились "в инструмент давления на гражданское общество со стороны тоталитарного и авторитарного режима".

Почему даже пользователи с VPN в России и Беларуси не всегда видят контент запрещенных в этих странах CМИ, а Google, судя по всему, не готов менять ситуацию?

Почему Google "не любит" запрещенные СМИ

"Мы понимаем, что алгоритмы крупнейшего мирового поисковика Google неизбежно способствуют государственной пропаганде России, поскольку в поисковой выдаче и в рекомендациях новостей, сгенерированных Google для конкретного пользователя, преобладают ссылки на государственные и провластные СМИ, - объясняет в беседе с DW сооснователь правозащитной организации Роскомсвобода (РКС), эксперт в области цифровых прав Саркис Дарбинян. - Если пользователь пытается зайти на страницу заблокированного в России СМИ, ему это не удается и алгоритм поисковика отмечает ссылку как неработающую. В результате сайт начинает исчезать из поисковой выдачи и вместо него в топ попадают незаблокированные СМИ, имеющие сходные заголовки. Из-за этого даже читатели из свободных стран или те, кто использует VPN, могут пропустить ссылки на статьи независимых медиа".

Лев Гершензон Фото: privat

На другую проблему указывает в интервью DW экс-глава сервиса "Яндекс Новости", основатель медиа-агрегатора The True Story Лев Гершензон: "Существующие алгоритмы Google не учитывают специфики авторитарных режимов, а именно, что они могут тратить огромные ресурсы, чтобы продвигать и делать искусственно популярными нужные им сайты: давая финансирование и направляя туда траффик через "ручные" платформы - такие, как "Вконтакте". Например, "Царьград ТВ" благодаря "Яндекс Дзен" сейчас получает миллионы переходов в день". В то же время чрезмерное внимание Google к числу просмотров, по словам Гершензона, ведет и к раскрутке сайтов с фейками и теориями заговора, то есть с вызывающим сильные эмоции контентом.

"Изначально, когда закладывался алгоритм, мысль была хорошая: не допустить появления в поисковой выдаче сайтов с незаконным контентом, но в итоге это превратилось в то, во что превратилось", - констатирует Саркис Дарбинян. Эту мысль развивает профессор Маттиас Кеттеман (Mattias Kettemann ) - один из руководителей отделения "Международное право и интернет" в Институте Макса Планка зарубежного публичного и международного права: "Мы хотим, чтобы интернет-платформы убирали из Сети нелегальный контент. Но что, если какое-то государство злоупотребляет этим, говоря, например, что любая критика правительства является нелегальной? Или что закон нарушает тот, кто называет нападение на Украину войной? В таком случае те же инструменты задействуют, чтобы из интернета исчезла легитимная критика".

Проблемы независимых СМИ РФ из-за санкций в сфере технологий

Летом 2023 года эксперты РКС и другие правозащитники при посредничестве американской НПО Access Now передали компании Google на ежегодной глобальной конференции RightsCon в Коста-Рике документ под названием "Оценка вызовов, с которыми сталкиваются независимые СМИ из-за санкций и ограничений, создаваемых Big Tech" (имеется в распоряжении DW). Как следует из него, последние места в поисковой выдаче Google или ленте новостей Facebook - далеко не единственная проблема, которая стоит сейчас перед независимыми СМИ и журналистами из РФ и Беларуси.

Эксперт в сфере цифровых прав Саркис Дарбинян Фото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/R. Krivobok

"После введения (Западом. - Ред.) санкций против России многие технологические компании закрыли свои офисы, дистрибуционные центры, сервисы и службы поддержки в РФ, ограничили доступ к своим сервисам российских пользователей, - перечисляется в этом документе. - Однако пока санкции не привели к желаемым результатам, а отключения российских пользователей и независимых медиа от сервисов технологических компаний только усугубляют ситуацию, так как в момент кризиса, когда все российское общество нуждается в свободном интернете и доступе к цифровым платформам, наличие ограничений от Big Tech и массовых блокировок делает работу независимых СМИ все более сложной, оставляя российскую аудиторию, и без того находящуюся в условиях государственной пропаганды, в информационной изоляции".

Лев Гершензон занимается описанной выше проблемой уже около года. Однако, по его наблюдениям, "никакого диалога с компаниями Big Tech в публичной плоскости пока нет". Это подтверждает и Саркис Дарбинян, по крайней мере в отношении Google: "В компании не сильно горят желанием менять алгоритмы из-за нескольких правозащитных групп". С другой стороны, Meta, по его мнению, более открыта для гражданского общества.

Защита сотрудников или нежелание нести дополнительные расходы?

С точки зрения профессора Кеттемана, в России, Беларуси и Китае Google и другие компании "находятся между молотом и наковальней", соглашаясь выполнять требования властей, чтобы не подвергать риску своих сотрудников. Если же Еврокомиссия заставит концерн снять блокировку с сайтов независимых СМИ под угрозой санкций, не исключено, что Google полностью запретят в РФ, "а это имело бы тяжелые последствия для всей коммуникационной среды".

Саркис Дарбинян выражает иную точку зрения: "Фактически Google уже оставил российский рынок. Платные версии его продуктов в России больше не работают из-за проблемам с Visa и Mastercard. С другой стороны, Google даже не пытался восстановить возможность оплаты своих сервисов для пользователей или вернуть монетизацию российских каналов, чтобы поддержать независимые медиа и блогеров, которые живут доходами от рекламы".

Чтобы встать на сторону независимых СМИ в РФ и Беларуси, поисковику пришлось бы изменить алгоритм по всему миру, а это очень затратно, поясняет эксперт: "К тому же, это может сильно повлиять на SEO-оптимизацию, с которой работают тысячи, а то и миллионы разных компаний в интернете".

Сможет ли ЕК повлиять на политику Google в РФ и Беларуси

Как пишет Financial Times, зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова обсуждала описанные выше проблемы с представителями Google. "Однако чиновники в Брюсселе признают, что у них нет оснований штрафовать или начинать судебное разбирательство против технологических компаний за то, что они не помогают журналистам и писателям-диссидентам из Беларуси или других стран, не входящих в ЕС, в их борьбе с авторитарными режимами", - констатируют авторы публикации.

Профессор Маттиас Кеттеман Фото: privat

Профессор Маттиас Кеттеман оценивает ситуацию так: "Формально у Еврокомиссии мало возможностей повлиять на поведение американской компании в третьей стране. Однако в рамках законодательного акта о цифровых услугах (Digital Services Act) она может контролировать интернет-платформы, которые работают в Евросоюзе, и давать рекомендации, как им работать в странах за пределами ЕС. С формальной точки зрения, они не являются обязательными, но значимость символов нельзя недооценивать. Другим путем могут быть персональные санкции ЕС в отношении представителей российского агентства по коммуникациям (Роскомнадзора. - Ред.)".

Лев Гершензон полагает, что принуждение компаний политиками и представителями общества - "это плохой путь", поскольку последние не разбираются в специфике работы Big Tech. Оптимально было бы, если бы сами технологические концерны признали наличие проблемы, осознали свою ответственность и заняли активную позицию. "Но пока этого не видно, а борьба с фейками и пропагандой происходит только на словах", - резюмировал Гершензон.

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