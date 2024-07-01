  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Экономика и бизнесЕвропа

ЕК: Платная подписка на Facebook и Instagram нарушает закон

Жан Рофе
1 июля 2024 г.

По данным Еврокомиссии, Meta нарушает закон о цифровых рынках, вынуждая пользователей ее сервисов соглашаться на обработку данных, чтобы не платить за подписку.

https://p.dw.com/p/4hkOE
Иконки приложений Facebook и Instagram на экране телефона
Meta предлагает пользователям своих соцсетей платную подписку за отказ от персонализированной рекламыФото: Jakub Porzycki/NurPhoto /picture alliance

Европейская комиссия обвинила американскую корпорацию Meta в нарушении закона о цифровых рынках (DMA) из-за новой модели подписки, предусматривающей плату за пользование соцсетями Facebook и Instagram без рекламы. В заявлении ЕК, опубликованном в понедельник, 1 июля, говорится, что эта модель не позволяет пользователям "свободно соглашаться" на передачу их данных для персонализированной рекламы.

С 1 ноября 2023 года пользователи в странах ЕС могут выбирать, продолжать ли использовать Facebook и Instagram бесплатно с рекламой или приобрести подписку, чтобы пользоваться этими платформами без рекламы. Подписка распространяется на все связанные учетные записи Facebook и Instagram и стоит 9,99 евро в месяц при оплате через сайт и 12,99 евро в месяц при покупке через приложение на iOS и Android.

"Такой выбор из двух вариантов вынуждает пользователей соглашаться на объединение всех их персональных данных и не дает возможности получить менее персонализированную, но равноценную версию соцсетей Meta", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Meta отвергает обвинения

Со своей стороны Meta указала, что новая модель подписки была представлена компанией в прошлом году для европейских пользователей по требованию властей ЕС. "Мы рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог с Еврокомиссией, чтобы завершить это расследование", - сообщил представитель компании.

Выводы регулятора являются предварительными, окончательные результаты расследования будут представлены к марту 2025 года. Если Meta признают виновной в несоблюдении закона, ей будет грозить штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота, а при повторных нарушениях - до 20 процентов.

Meta стала второй технологической корпорацией, которую в ЕС обвинили в нарушении DMA, на прошлой неделе обвинения в несоблюдении закона были выдвинуты против Apple.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Девушка на пляже с мобильным телефоном

Мессенджеры: не только WhatsApp

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.11 фото
external

Самые популярные приложения для смартфона: в России растет спрос на VPN (27.04.2023)

Самые популярные приложения для смартфона: в России растет спрос на VPN (27.04.2023)

Все больше пользователей в России скачивают и используют приложения VPN. Это популярный способ обхода цензуры. Спрос на такие сервисы после начала войны сильно вырос.
Политика27 апреля 2023 г.04:54 мин.
Европейская штаб-квартира Facebook в Дублине

20 лет Facebook: надежды, политическая агитация, торговля данными

20 лет Facebook: надежды, политическая агитация, торговля данными

Расцвет соцсетей начался два десятилетия назад с запуском Facebook. Первоначальный бурный энтузиазм сменился разочарованием. Критика деятельности IT-концернов продолжает расти.
Общество4 февраля 2024 г.
Показать еще