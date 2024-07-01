ЕК: Платная подписка на Facebook и Instagram нарушает закон

По данным Еврокомиссии, Meta нарушает закон о цифровых рынках, вынуждая пользователей ее сервисов соглашаться на обработку данных, чтобы не платить за подписку.

Европейская комиссия обвинила американскую корпорацию Meta в нарушении закона о цифровых рынках (DMA) из-за новой модели подписки, предусматривающей плату за пользование соцсетями Facebook и Instagram без рекламы. В заявлении ЕК , опубликованном в понедельник, 1 июля, говорится, что эта модель не позволяет пользователям "свободно соглашаться" на передачу их данных для персонализированной рекламы.

С 1 ноября 2023 года пользователи в странах ЕС могут выбирать, продолжать ли использовать Facebook и Instagram бесплатно с рекламой или приобрести подписку, чтобы пользоваться этими платформами без рекламы. Подписка распространяется на все связанные учетные записи Facebook и Instagram и стоит 9,99 евро в месяц при оплате через сайт и 12,99 евро в месяц при покупке через приложение на iOS и Android.

"Такой выбор из двух вариантов вынуждает пользователей соглашаться на объединение всех их персональных данных и не дает возможности получить менее персонализированную, но равноценную версию соцсетей Meta", - отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Meta отвергает обвинения

Со своей стороны Meta указала, что новая модель подписки была представлена компанией в прошлом году для европейских пользователей по требованию властей ЕС. "Мы рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог с Еврокомиссией, чтобы завершить это расследование", - сообщил представитель компании.

Выводы регулятора являются предварительными, окончательные результаты расследования будут представлены к марту 2025 года. Если Meta признают виновной в несоблюдении закона, ей будет грозить штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота, а при повторных нарушениях - до 20 процентов.

Meta стала второй технологической корпорацией, которую в ЕС обвинили в нарушении DMA, на прошлой неделе обвинения в несоблюдении закона были выдвинуты против Apple.