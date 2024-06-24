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Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple

Ольга Лебедева
24 июня 2024 г.

В Брюсселе хотят проверить, соблюдает ли корпорация Apple новый закон ЕС о цифровых рынках, сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

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Еврокомиссия начала проверку в отношении AppleФото: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

Европейская комиссия начала расследование в отношении американской технологической корпорации Apple в связи с возможными нарушениями новых правил ЕС для крупных онлайн-платформ. В ходе процедуры будет проверено, выполняет ли компания из США обязательство бесплатно перенаправлять пользователей к предложениям программного обеспечения вне собственной платформы Apple по продаже приложений App Store, сообщило брюссельское ведомство в понедельник, 24 июня.

"Сообщество разработчиков и потребители очень заинтересованы в альтернативах App Store. Мы проведем расследование, чтобы гарантировать, что Apple не подорвет эти усилия", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Кроме того, Еврокомиссия сомневается в соразмерности введенного Apple в марте основного технологического сбора (Core Technology Fee, CTF) для разработчиков, он составляет 50 евроцентов за каждую первую установку приложения в течение года и взимается после превышения порога в 1 млн установок в ЕС. При этом новый сбор не взимается, если разработчики продолжат распространять свои приложения только через Apple Store.

В Apple уверены, что не нарушают закон в ЕС

Если корпорацию Apple признают виновной в несоблюдении закона, ей будет грозить штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота, а при повторных нарушениях - до 20 процентов.

В свою очередь Apple отвергла подозрения Еврокомиссии. Компания заявила, что за последние месяцы внесла ряд изменений, чтобы соответствовать новым европейским нормам. "Мы уверены, что наш план соответствует закону", - заявили в корпорации.

Европейский закон о цифровых рынках

С марта 2024 года в ЕС действует закон о цифровых рынках (DMA), направленный на то, чтобы предотвратить злоупотребления крупными технологическими компаниями их доминирующим положением и дать возможность новым игрокам выходить на рынок. В настоящее время эта норма распространяется на 22 сервиса шести крупных технологических компаний, которые выступают в качестве так называемых "привратников", то есть контролируют доступ на рынок для других игроков. Это пять американских компаний - Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, а также китайская ByteDance.

Эти компании обязаны среди прочего обеспечить взаимодействие их приложений для обмена сообщениями с конкурентами и позволить пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на своих устройствах. Им не разрешается отдавать предпочтение собственным сервисам перед сервисами конкурентов или препятствовать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение или приложения.

В конце марта Еврокомиссия уже заявила о расследовании возможных нарушений закона компаниями Apple, Google и Meta. Кроме того, в марте Еврокомисссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за препятствование конкуренции. В США Apple подозревают в монополизации рынка смартфонов.

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