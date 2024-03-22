Минюст США обвиняет Apple в монополизации рынка смартфонов

Действия Apple затрудняют переход на смартфоны других производителей, тормозят инновации и ведут к убыткам разработчиков, бизнеса и потребителей, указано в иске Минюста США.

Министерство юстиции США и генпрокуроры 16 американских штатов подали иск против компании Apple Inc., обвинив ее в монополизации рынка смартфонов. Ограничивающие действия Apple "затрудняют переход американцев на новые смартфоны (других производителей. - Ред.), подрывают инновации в области приложений, продуктов и услуг и ведут к существенным издержкам разработчиков, бизнеса и потребителей", утверждаетсяв пресс-релизе , обнародованном Минюстом в четверг, 21 марта,

"Apple удерживает монопольную позицию на рынке смартфонов не только потому, что опережает конкурентов, но и при помощи нарушения федерального антимонопольного законодательства", - заявил генеральный прокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд на пресс-конференции. "Потребители не должны платить более высокие цены потому, что компании нарушают антимонопольное законодательство", - подчеркнул Гарланд.

В чем Минюст США обвиняет Apple

Против Apple, в частности, выдвинуты обвинения в том, что эта компания, помимо прочего, блокирует приложения с широкой функциональностью, которые позволили бы пользователям легче переключаться между различными платформами смартфонов. Кроме того, как утверждается в иске министерства, Apple ограничивает разработку приложений и сервисов облачного стриминга, которые дают возможность "наслаждаться высококачественными видеоиграми и другими облачными приложениями без необходимости платить за дорогостоящее оборудование для смартфонов".

Также компания сознательно ограничивает функциональность своего мессенджера на устройствах других производителей, считает генпрокуратура, и функциональность часов Apple Watch, если те соединяются со смартфонами других производителей.

Реакция компании Apple на иск

В свою очередь в компании Apple, комментируя иск Минюста, заявили, что он в случае успеха подорвет способность Apple "создавать технологии, которых люди ждут от нее, - в которых взаимосвязаны аппаратное и программное обеспечение, а также сервисы".

"Это создаст опасный прецедент, предоставив правительству (США. - Ред.) возможность жестко контролировать разработку технологий для людей", - указано в заявлении Apple, которое цитирует агентство AP .

Претензии регуляторов США и ЕС к компании Apple

Минюст США за последние 14 лет дважды подавал иски против Apple в связи с антимонопольными нарушениями, но впервые обвиняет компанию в незаконном манипулировании доминирующим положением на рынке, напоминает агентство "Интерфакс" .

Ранее американские регуляторы уже подавали в суд на такие технологические компании-гиганты, как Alphabet (владеет Google), Meta Platforms (владеет Facebook) и Amazon.

Между тем изменения в действиях Apple, которых могут добиться власти США своим антимонопольным иском, не обязательно будут иметь значение для пользователей в Европе. Так, компании уже пришлось сменить практику ведения бизнеса на территории ЕС благодаря закону о цифровых рынках (Digital markets act, DMA). В частности, концерн был вынужден разрешить загрузку его приложений для iOS не только в собственном магазине, но и у конкурентов.

В начале марта Еврокомисси оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для пользователей операционной системы iOS

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