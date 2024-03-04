Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 млрд евро

Антимонопольный комитет ЕС постановил, что компания Apple около 10 лет запрещала разработчикам информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Apple на сумму более 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для пользователей операционной системы iOS, сообщается в опубликованном в понедельник, 4 марта, пресс-релизе ЕК.

В ходе расследования выяснилось, что Apple около 10 лет в нарушение антимонопольного законодательства Европейского Союза запрещала разработчикам приложений для потокового воспроизведения музыки информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку, доступных за пределами App Store.

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что проводимая компанией политика могла привести к "ухудшению пользовательского опыта", так как владельцам техники Apple приходилось самим заниматься сложным поиском более выгодных предложений за пределами приложения App Store, либо игнорировать подписки на альтернативные сервисы из-за невозможности найти их самостоятельно.

Расследование в отношении Apple было инициировано после подачи жалобы на американскую компанию со стороны стримингового сервиса Spotify в 2019 году.

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