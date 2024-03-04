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Еврокомиссия оштрафовала компанию Apple на 1,8 млрд евро

Ася Миллер
4 марта 2024 г.

Антимонопольный комитет ЕС постановил, что компания Apple около 10 лет запрещала разработчикам информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

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Логотип компании Apple
Еврокомиссия признала незаконными ограничения Apple в отношении конкурирующих приложений для потокового воспроизведения музыки Фото: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Apple на сумму более 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для пользователей операционной системы iOS, сообщается в опубликованном в понедельник, 4 марта, пресс-релизе ЕК.

В ходе расследования выяснилось, что Apple около 10 лет в нарушение антимонопольного законодательства Европейского Союза запрещала разработчикам приложений для потокового воспроизведения музыки информировать пользователей iOS об альтернативных и более дешевых сервисах подписки на музыку, доступных за пределами App Store.

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что проводимая компанией политика могла привести к "ухудшению пользовательского опыта", так как владельцам техники Apple приходилось самим заниматься сложным поиском более выгодных предложений за пределами приложения App Store, либо игнорировать подписки на альтернативные сервисы из-за невозможности найти их самостоятельно.

Расследование в отношении Apple было инициировано после подачи жалобы на американскую компанию со стороны стримингового сервиса Spotify в 2019 году.

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