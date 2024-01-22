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Apple выплатила штраф в России в 1,2 миллиарда рублей

Павел Мыльников
22 января 2024 г.

Корпорация из США нарушила антимонопольное законодательство рядом запретов для разработчиков iOS-приложений, пояснила Федеральная антимонопольная служба.

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Экран айфона с логотипом Apple на фоне флага РФ
Apple уже попадала под штрафы в РоссииФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO

Американская корпорация Apple оплатила России штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила в понедельник, 22 января. Деньги уже поступили в бюджет РФ, указало ведомство.

В июле 2022 года ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство. Корпорация запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store и использовать альтернативные способы оплаты, пояснило российское ведомство. В результате фирма со штаб-квартирой в Калифорнии была оштрафована на 1,17 млрд рублей.

Нынешний штраф в России не стал первым для Apple, приостановившей официальные продажи в РФ в марте 2022 года на фоне вторжения в Украину. Так, в июле 2022 года мировой суд Москвы оштрафовал корпорацию на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. В феврале 2023-го американская компания выплатила в бюджет РФ 906 млн рублей по антимонопольному делу, связанному с "Лабораторией Касперского". В августе того же года суд в Москве оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей за неудаление запрещенной в России информации, в частности приложений и подкастов, содержащих "недостоверные сведения" о войне в Украине.

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