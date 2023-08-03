Apple оштрафовали в Москве за неудаление сведений о войне

Впервые Apple оштрафована в России за неудаление запрещенного контента. При этом судья назначил компании наказание "ниже низшего" предела - административный штраф 400 тысяч рублей.

Мировой судья в Москве в четверг, 3 августа, наложил на американскую корпорацию Apple административный штраф в размере 400 тысяч рублей за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщают российские информагентства из зала суда, уточняя, что это первое наказание Apple по данной статье административного кодекса.

Судья Тимур Вахрамеев пояснил, что наказание компании было назначено ниже нижнего предела "с учетом доводов, представленных в судебном заседании", передает корреспондент ТАСС. Штрафы по вмененной компании статье составляют от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Как передает "Интерфакс", компании инкриминировалось то, что она не удалила приложения и подкасты, содержащих "недостоверные сведения" о войне в Украине, а также информацию, "направленную на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью дестабилизации политической обстановки в РФ". Подробности о том, о неудалении какой именно информации идет речь, не приводятся.

В течение последних лет целый ряд интернет-сервисов - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались к ответственности в России за неудаление запрещенного контента.

Смотрите также: