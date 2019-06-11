Google и Apple недоплачивают налоги на миллиарды евро? Как устранить лазейки

Около 26 миллиардов евро могли бы дополнительно получать 20 крупнейших промышленно развитых стран мира ежегодно, если бы в полной мере собирали налоги с пяти крупнейших технологических компаний мира - Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. К такому выводу пришла неправительственная организация ActionAid. "Система больше не функционирует, мы нуждаемся в глобальной налоговой реформе", - говорит Андерс Дальбек (Anders Dahlbeck), налоговый эксперт организации, которая финансируется за счет индивидуальных пожертвований, грантов от частных фондов и правительств ряда стран.

Суд Евросоюза в Люксембурге

Исследование НПО вышло вскоре после того, как Евросоюз потерпел ряд поражений в юридических спорах с американскими технологическими концернами. Так, Суд ЕС на прошлой неделе отменил распоряжение Еврокомиссии, которое обязывало Amazon доплатить налоги в Люксембурге.

"Мы тщательно изучим вердикт суда и подумаем о дальнейших шагах", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер вскоре после его обнародования. Также не в пользу ЕС закончился спор с Apple об уклонении компании от уплаты налогов в Ирландии. Теперь он рассматривается в высшей судебной инстанции ЕС - Суде Евросоюза в Люксембурге.

Миллиарды благодаря уловкам при выплате налогов

В случае с налогами можно говорить о провале политики ЕС. Недавно европейское представительство Amazon в Люксембурге получило обратно 56 миллионов ранее уплаченных налогов, хотя оборот концерна из-за пандемии вырос на треть - до 42 миллиардов евро. При этом налоговые органы в странах ЕС не получили практически ничего.

Логистический центр Amazon неподалеку от Магдебурга в Германии

Как такое могло произойти? С помощью перемещения налогооблагаемой прибыли между подразделениями концерна так, что она накапливается там, где налоговые органы требуют как можно меньше, переносов штаб-квартиры, реинвестирования прибыли сразу после ее получения налоговым экспертам крупных компаний удается добиться того, что налоговые органы не получают практически ничего. По мнению депутата Европарламента от немецких "зеленых" Свена Гигольда (Sven Giegold), Германия теряет до четверти налоговых поступлений от компаний из-за использования ими преимуществ налоговых оазисов.

Нетронутый налоговый потенциал цифровой экономики огромен, считает Андерс Дальбек из ActionAid. Не только в промышленно развитых государствах, но и в странах с переходной экономикой и развивающихся странах правительства могут также генерировать огромный дополнительный доход. "Дополнительные средства необходимы сейчас, когда пандемия сильно увеличила финансовые потребности правительств в сфере здравоохранения", - говорит Дальбек. Вероятно, это одна из причин, по которой ActionAid смело рассчитывает в своем отчете "Восстановление миссии", что возможные дополнительные налоговые поступления будут достаточны для того, чтобы обеспечить каждого человека в мире двумя дозами вакцины от коронавируса.

Глобальный корпоративный налог решит проблему?

Но НПО добивается большего: ActionAid предлагает ввести глобальный корпоративный налог в размере 25 процентов. И это тоже в духе времени: президент США Джо Байден в апреле обратился к ЕС с предложением изменить международную налоговую политику. "Прекратить гонку за минимальную налоговую ставку во всем мире", - гласил заголовок доклада министерства финансов США. В нем Вашингтон предложил глобальную минимальную ставку налога в размере 21 процента. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен также высказывалась в пользу минимальной налоговой ставки. Министры финансов Германии и Франции поддержали эту идею.

ActionAid предлагает ввести глобальный корпоративный налог в размере 25 процентов

Эта цифра показывает, сколько налогов компания должна заплатить в целом. Если она платит меньше минимальной ставки налога в другой стране, ей придется доплатить разницу в своей. При пятипроцентном налоге на Карибских островах еще 20 процентов пришлось бы уплатить в стране, где расположена штаб-квартира компании.

В этом случае больше не работала бы нынешняя модель, при которой компании уменьшают прибыль в странах с высокими налогами и перемещают ее туда, где налоги низкие. Как заявил Дальбек в интервью DW, для этого нужна критическая масса стран, которые ввели бы глобальный корпоративный налог: "Прежде всего, США, Канада и страны ЕС, а также, мы надеемся, некоторые крупные азиатские страны. Здесь находятся штаб-квартиры крупных компаний".

На протяжении десятилетий ставки корпоративного налога фактически двигались только в одном направлении: вниз. Из-за международной конкуренции средняя ставка налога на прибыль компаний составляет сейчас чуть более 20 процентов, а в 80-е годы она была около 40 процентов. Поэтому ActionAid призывает установить налог в размере "не менее 25 процентов", поскольку в противном случае ряду стран пришлось бы проводить корректировку в сторону понижения, если бы ставка налога была выше.

В поисках новых правил расчета налогов

Миру нужны деньги. Во всем мире пандемия и вызванная ею рецессия опустошили государственную казну, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. "Судя по состоянию налоговой системы в этих государствах, им вообще очень сложно получить налоги, - констатирует Дальбек. - Поэтому мы призываем страны за пределами глобального севера рассмотреть другие меры по сбору налогов″.

Некоторые африканские страны, такие как Нигерия, Кения или Сьерра-Леоне, уже вычитают заранее установленную налоговую ставку непосредственно из оборота крупных технологических компаний за определенные предложения - например, стриминг, социальные сети и так далее.

Дополнительные налоговые поступления обеспечат каждого человека в мире вакциной от ковида

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так называемые налоги на цифровые услуги уже взимаются в 40 странах мира. В Индии, например, установлены пороговые показатели: количество пользователей и доходы, получаемые в стране. Если они превышают определенные значения, необходимо уплатить налоги. Таким образом страны стараются свести к минимуму возможности компаний использовать налоговые уловки.

В своем исследовании ActionAid выступает за формирование в долгосрочной перспективе глобальной налоговой системы, которая учитывала бы потребности развивающихся стран и стран с переходной экономикой - в идеале - под эгидой Организации Объединенных Наций. "Страны, в которых осуществляется экономическая деятельность, имеют право взимать налоги", - уверен Дальбек. Но у организации нет иллюзий: в ближайшем будущем согласовать такой сложный набор правил будет нереалистично.

В настоящее время должна быть установлена минимальная налоговая ставка в мире и приняты соответствующие решения на национальном уровне. Время для такого шага действительно кажется благоприятным, поскольку США и ЕС хотят, чтобы те, кто получил максимальную прибыль во время пандемии, разделили и издержки кризиса. Глобальный минимальный налог может появиться уже летом. Не стоит сомневаться, что налоговые эксперты в Amazon, Google и Co уже работают над тем, как обойти эти требования с наибольшей выгодой для компаний.

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