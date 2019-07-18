ЕС обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Европейская комиссия (ЕК) обвинила американский концерн Apple в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза. Регулятор пришел к выводу, что Apple посредством своего магазина приложений App Store злоупотребляет доминирующим положением, ставя конкурирующие сервисы музыкального стриминга в невыгодные условия, сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в пятницу, 30 апреля.

По словам Вестагер, Apple вынуждает разработчиков приложений, продающих цифровой контент, использовать его систему оплаты, которая взимает комиссию в размере 30 процентов. "Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы музыкального стриминга, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевого музыкального стриминга и искажает конкуренцию", - пояснила Вестагер.

Европейский регулятор передал Apple список возможных нарушений. Теперь американский концерн имеет возможность ответить на обвинения. Если ЕК по результатам окончательного расследования придет к выводу, что обвинения в отношении Apple оправданны, концерну будет грозить штраф - 10 процентов от годовой выручки.

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