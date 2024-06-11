Apple интегрирует функции ИИ в смартфоны и другие гаджеты

Американская технологическая корпорация Apple намерена сделать искусственный интеллект (ИИ) неотъемлемой частью своих смартфонов и других устройств. В создании системы искусственного интеллекта Apple Intelligence (AI) она будет сотрудничать с пионером ИИ - компанией OpenAI, сообщила Apple на конференции разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC 2024) в понедельник, 10 июня, в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино .

На мероприятии был представлен набор функций на основе ИИ для устройств Apple, которые предполагается интегрировать в новые версии операционных систем - iOS 18, iPad OS 18 и MacOS Sequoia. В рамках сотрудничества с OpenAI на iPhone, iPad и другие устройства Apple будет установлен разработанный этой компанией чат-бот ChatGPT, способный генерировать текст, изображения и другой контент по запросу.

Новые функции и возможности айфонов

В частности, Apple Intelligence будет способна выполнять автоматически составлять тексты, обобщать данные в различных приложениях, получать краткие обзоры электронных писем и создавать собственные эмодзи. Среди прочего с использованием функций ИИ будет полностью переработан голосовой помощник Siri. При этом в Apple Intelligence будут интегрированы механизмы защиты данных. С целью обеспечения конфиденциальности вся информация будет обрабатываться на самих устройствах, сообщается далее.

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что его компания "очень рада сотрудничать с Apple в интеграции ChatGPT на ее устройства в этом году". В свою очередь генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что недавние разработки в области искусственного интеллекта позволят поднять "на новую высоту" обращение пользователей с продуктами Apple, а функции ИИ станут в будущем незаменимыми. До сих пор его корпорация в использовании ИИ значительно отставала от конкурентов, в частности от Google и Microsoft.

Маск заявил об угрозе безопасности данных

Между тем планы Apple жестко раскритиковал американский предприниматель Илон Маск, который в 2015 году был одним из основателем OpenAI, но спустя три года вышел из компании, а позже подал на нее иск из-за ее коммерческой направленности. По словам Маска, он запретит iPhone в своих компаниях из-за угрозы безопасности данных. "Apple понятия не имеет, что произойдет, если она доверит ваши данные OpenAI", - написал он.

Тем временем в мае 2024 года ЕС ужесточил правила использования искусственного интеллекта.