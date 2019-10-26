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Город на юге России, административный центр Краснодарского края.
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Контекст
Суд в Краснодаре продлил арест Пивоварова до октября
Суд в Краснодаре продлил арест Пивоварова до октября
Октябрьский суд Краснодара отклонил ходатайство защиты о переводе экс-директора "Открытой России" под домашний арест.
Политика
21.07.2021
21 июля 2021 г.
"Яблоко" внесло Пивоварова в выборные списки в Краснодаре
"Яблоко" внесло Пивоварова в выборные списки в Краснодаре
Делегаты XXI съезда партии утвердили кандидатуру экс-директора ликвидированной "Открытой России" по спискам "Яблока".
Политика
03.07.2021
3 июля 2021 г.
Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова
Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова
Пивоварова арестовали за репост в Facebook, который сделал другой человек.
Политика
15.06.2021
15 июня 2021 г.
Экс-директору "Открытой России" предъявили обвинение
Экс-директору "Открытой России" предъявили обвинение
Андрею Пивоварову, находящемуся в СИЗО в Краснодаре, предъявили обвинение в связи с постом в Facebook в 2020 году.
Политика
08.06.2021
8 июня 2021 г.
Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов
Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов
Пять клубов из Германии, России и Украины добыли в первых матчах Лиги чемпионов одну победу и одну ничью.
Футбол
20.10.2020
20 октября 2020 г.
В Нидерландах арестованы акции оператора "Турецкого потока"
В Нидерландах арестованы акции оператора "Турецкого потока"
Суд Амстердама принял решение об аресте акций компании South Stream Transport B.V.
Политика
26.10.2019
26 октября 2019 г.
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