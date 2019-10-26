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Краснодар

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Город на юге России, административный центр Краснодарского края.

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Контекст

Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Суд в Краснодаре продлил арест Пивоварова до октября

Суд в Краснодаре продлил арест Пивоварова до октября

Октябрьский суд Краснодара отклонил ходатайство защиты о переводе экс-директора "Открытой России" под домашний арест.
Политика21 июля 2021 г.
Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

"Яблоко" внесло Пивоварова в выборные списки в Краснодаре

"Яблоко" внесло Пивоварова в выборные списки в Краснодаре

Делегаты XXI съезда партии утвердили кандидатуру экс-директора ликвидированной "Открытой России" по спискам "Яблока".
Политика3 июля 2021 г.
Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова

Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова

Пивоварова арестовали за репост в Facebook, который сделал другой человек.
Политика15 июня 2021 г.
Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Экс-директору "Открытой России" предъявили обвинение

Экс-директору "Открытой России" предъявили обвинение

Андрею Пивоварову, находящемуся в СИЗО в Краснодаре, предъявили обвинение в связи с постом в Facebook в 2020 году.
Политика8 июня 2021 г.
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и нападающий Эрлинг Холанн после матча с "Лацио"

Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов

Клубы из ФРГ, России и Украины стартовали в Лиге чемпионов

Пять клубов из Германии, России и Украины добыли в первых матчах Лиги чемпионов одну победу и одну ничью.
Футбол20 октября 2020 г.
Трубы для прокладки газопровода "Южный поток" (фото из архива)

В Нидерландах арестованы акции оператора "Турецкого потока"

В Нидерландах арестованы акции оператора "Турецкого потока"

Суд Амстердама принял решение об аресте акций компании South Stream Transport B.V.
Политика26 октября 2019 г.
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