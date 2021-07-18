 Суд в Краснодаре продлил арест Андрея Пивоварова до октября | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

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Россия

Суд в Краснодаре продлил арест Андрея Пивоварова до октября

Октябрьский суд Краснодара отклонил ходатайство защиты о переводе экс-директора "Открытой России" под домашний арест и продлил меру пресечения до 29 октября.

Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров

Октябрьский районный суд Краснодара продлил арест на время предварительного следствия бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову, обвиняемому по делу о деятельности нежелательной организации. Пивоваров останется под стражей до 29 октября, сообщают в среду, 21 июля, "МБХ Медиа" и ТАСС.

Суд рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Не найдя оснований для его удовлетворения, судья решил продлить арест политика, пишет ТАСС. По ходатайству следствия заседание проходило в закрытом режиме.

Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга в конце мая

В краснодарском СИЗО Андрей Пивоваров находится уже несколько недель. Он был задержан вечером в Санкт-Петербурге 31 мая, спустя несколько дней после, того как "Открытая Россия" заявила о полном прекращении деятельности. Для его задержания в аэропорту Пулково был остановлен готовый ко взлету самолет польской авиакомпании LOT. После обыска в квартире в Санкт-Петербурге политика этапировали в Краснодар, где арестовали.

Следствие считает, что Пивоваров 12 августа 2020 года выложил в соцсети Facebook "информационный материал" с призывом поддержать участников муниципальной выборной кампании, в котором правоохранители усмотрели агитацию по сбору средств. Экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, объяснила, что автором поста в соцсети является одна из бывших администраторов страницы.

Сам Пивоваров считает причиной своего преследования желание участвовать в выборах в Госдуму РФ. В начале июля партия "Яблоко" внесла его в список кандидатов по региональной группе Краснодарского края. В партии "Яблоко" назвали утверждение его кандидатуры "гуманитарным шагом в поддержку политического заключенного". Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила право Пивоварова участвовать в выборах в Госдуму 19 сентября. "Избирательное право его не поражено", - заявила она 17 июля.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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