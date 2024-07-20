  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Краснодаре проходит митинг из-за отключения света

Алексей Волошинов
20 июля 2024 г.

Жители Краснодара вышли на акцию протеста из-за проблем с электроснабжением после аварии на Ростовской АЭС.

https://p.dw.com/p/4iXJ0
Улица Краснодара (фото из архива)
Улица Краснодара (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/U. Zucchi

Жители Краснодара в субботу, 20 июля, вышли на акцию протеста из-за продолжающихся проблем с электроэнергией на юге России, которые были вызваны аварией на Ростовской АЭС. Протестующие перекрыли несколько улиц на севере города и потребовали устранить неполадки с электроснабжением.

Сообщается, что во многих домах района электричества нет более 10 часов в сутки. Всего же, как пишет Telegram-канал Baza, в одном из микрорайонов Краснодара перебои с электроэнергией длятся уже месяц. Telegram-канал "Осторожно, новости" утверждает, что на место стихийного протеста прибыл мэр города Евгений Наумов. Он заявил собравшимся, что отсутствие электричества в домах связано с проблемами на местной АЭС. Кроме того, по словам мэра, неподалеку от места проведения митинга произошла авария "на кабеле" и местные власти уже устраняют ее.

Ранее в сети стали появляться сообщения об аварии на Ростовской АЭС. Концерн "Росэнергоатом" в своих соцсетях сообщил, что информация о выбросе радиационных изотопов в результате аварии является фейком. 16 июля пресс-служба "Росэнергоатома" сообщила изданию РБК Ростов, что один из энергоблоков на Ростовской АЭС отключился "под действием автоматики из-за неполадок в турбогенераторе". Вечером того же дня блок был включен.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

За более чем полгода протестов хабаровские митинги стали площадкой для творческого самовыражения сотен горожан. Образцы протестного стрит-арта - в фотогалерее DW.
Политика4 февраля 2021 г.7 фото
external

Прорыв дамбы: самое масштабное наводнение в истории Оренбуржья, пик паводка впереди. DW Новости

Прорыв дамбы: самое масштабное наводнение в истории Оренбуржья, пик паводка впереди. DW Новости

Урал и Поволжье накрыло небывалое в истории половодье. Столь сложной ситуации в регионе еще не было. А в Оренбурге она только продолжает ухудшаться.
8 апреля 2024 г.28:03 мин.
Так выглядел Орск 8 апреля 2024 года

Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают местные жители

Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают местные жители

Власти затопленного Орска пообещали компенсации жителям, которые потеряли имущество из-за наводнения.Те, в свою очередь, винят местное руководство в бездействии и рассказывают о коррупции во время строительства дамбы.
Катастрофы9 апреля 2024 г.
Показать еще