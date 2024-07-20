В Краснодаре проходит митинг из-за отключения света

Жители Краснодара в субботу, 20 июля, вышли на акцию протеста из-за продолжающихся проблем с электроэнергией на юге России, которые были вызваны аварией на Ростовской АЭС. Протестующие перекрыли несколько улиц на севере города и потребовали устранить неполадки с электроснабжением.

Сообщается, что во многих домах района электричества нет более 10 часов в сутки. Всего же, как пишет Telegram-канал Baza, в одном из микрорайонов Краснодара перебои с электроэнергией длятся уже месяц. Telegram-канал "Осторожно, новости" утверждает, что на место стихийного протеста прибыл мэр города Евгений Наумов. Он заявил собравшимся, что отсутствие электричества в домах связано с проблемами на местной АЭС. Кроме того, по словам мэра, неподалеку от места проведения митинга произошла авария "на кабеле" и местные власти уже устраняют ее.

Ранее в сети стали появляться сообщения об аварии на Ростовской АЭС. Концерн "Росэнергоатом" в своих соцсетях сообщил, что информация о выбросе радиационных изотопов в результате аварии является фейком. 16 июля пресс-служба "Росэнергоатома" сообщила изданию РБК Ростов, что один из энергоблоков на Ростовской АЭС отключился "под действием автоматики из-за неполадок в турбогенераторе". Вечером того же дня блок был включен.