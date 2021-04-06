 Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2021

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Россия

Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

В качестве официальной причины исключения Марины Литвинович из ОНК Москвы было названо "неоднократное нарушение ею Кодекса этики".

Правозащитница Марина Литвинович (фото из архива)

Правозащитница Марина Литвинович

Правозащитница Марина Литвинович во вторник, 6 апреля, сообщила на своей странице в соцсети Facebook о том, что ее исключили из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации из-за "разглашения данных следствия", которое велось в отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь. За рассмотрение Общественной палатой этого вопроса тогда высказалось более половины членов ОНК - 22 человека, против - семеро и трое воздержались.

Сама Литвинович сообщила тогда, что вопрос об исключении ее из ОНК Москвы был инициирован одним из членов комиссии, посчитавшим, что правозащитница нарушила закон, разгласив в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь о проникновении в жилище Константина Кудрявцева, одного из вероятных отравителей оппозиционера Алексея Навального. 

Окончательное решение о досрочном прекращении полномочий Литвинович принимал совет Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК. По сведениям онлайн-издания "МБХ медиа", официальной причиной исключения Марины Литвинович из состава ОНК Москвы стало "неоднократное нарушение ею Кодекса этики".

Открытое письмо в поддержку Литвинович

В начале марта ряд бывших и действующих членов ОНК Москвы подписали открытое обращение в защиту Литвинович. В этом документе указывалось, что в 2020 году правозащитница совершила 151 визит в различные места принудительного содержания, за период до 6 марта 2021 года - 37 визитов.

"Она поговорила об условиях и личных нуждах с каждым из более восьмисот арестантов ЦВСИГ в Сахарово, отправленных туда после зимних протестов. В московском ОНК текущего созыва трудно найти человека, который работал бы столь активно и усердно, как Марина Алексеевна Литвинович", - подчеркнули авторы обращения.

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