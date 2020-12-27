Правозащитницу Литвинович хотят исключить из ОНК Москвы за эфир о Соболь

Правозащитницу Марину Литвинович могут исключить из состава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. За ее исключение проголосовали более половины членов ОНК, сообщила сама Литвинович в пятницу, 5 марта.

По словам правозащитницы, инициатором стал член ОНК, посчитавший, что Марина Литвинович нарушила закон, разгласив в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь о проникновении в жилище Константина Кудрявцева, одного из вероятных отравителей оппозиционера Алексея Навального. Литвинович добавила, что в конце декабря 2020 года она посетила Любовь Соболь в изоляторе временного содержания. По словам члена ОНК, Соболь рассказала о ночном допросе, очной ставке и изъятии обуви.

Теперь вопрос об исключении рассмотрит Общественная палата. "Но я еще поборюсь!" - резюмировала Литвинович.

Любовь Соболь находится под домашним арестом до 23 марта по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января. Дело о нарушении неприкосновенности жилища суд начнет рассматривать 10 марта.

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