 Члены ОНК Москвы подписали обращение в защиту Литвинович | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2021

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Россия

Члены ОНК Москвы подписали обращение в защиту Литвинович

Марину Литвинович хотят исключить из состава ОНК. Некоторые бывшие и действующие члены этой правозащитной организации возмущены этим.

Марина Литвинович

Марина Литвинович

Ряд бывших и действующих членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека в местах принудительного содержания подписали открытое обращение в защиту Марины Литвинович, которую хотят исключить из состава комиссии, сообщил инициатор обращения правозащитник Лев Пономарев в интервью "МБХ медиа" в воскресенье, 7 марта.

"Мы обращаемся к Общественной палате, потому что это очень важная тема. Коллеги Литвинович, которые реально работали с ней, возмущены тем, что происходит. Она очень активно работает, известна своей политической ориентацией и кого-то это не устраивает. Институт ОНК фактически разрушен, практически не осталось активных членов, которые бы реально были правозащитниками", - сказал Пономарев.

В минувшем году "Литвинович совершила 151 визит в различные места принудительного содержания, за период до 6 марта 2021 года - 37 визитов. Она поговорила об условиях и личных нуждах с каждым из более восьмисот арестантов ЦВСИГ в Сахарово, отправленных туда после зимних протестов. В московском ОНК текущего созыва трудно найти человека, который работал бы столь активно и усердно, как Марина Алексеевна Литвинович", - подчеркивается в обращении.

Подрыв доверия к ОНК

В документе отмечается, что сама возможность исключения одного из самых активных членов комиссии "подрывает доверие к ОНК" и нарушает "Закон об Общественном контроле". Свои подписи под обращением уже поставили Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Ева Меркачева, Зоя Светова, Евгений Еникеев, Когершин Сагиева и другие правозащитники.

5 марта ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения Литвинович из организации из-за разглашения данных следствия, которое велось в отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь. За рассмотрение Общественной палатой вопрос об исключении Литвинович тогда высказалось более половины членов ОНК - 22 человека, против - семеро и трое воздержались.

Кто инициировал голосование по Литвинович

По словам источника, близкого к комиссии, голосование за начало процесса исключения Литвинович из состава Московской ОНК инициировал зампред организации Николай Зуев, вошедший в состав комиссии в 2017 году от уже прекратившей свою деятельность общественной организации помощи в трудных жизненных ситуациях и инвалидам "Щит". По сообщению "Новой газеты", Зуев при этом не имел релевантного правозащитного опыта, а о его личности известно мало.

Согласно данным базы "СПАРК Интерфакс", на Зуева было записано несколько коммерческих фирм, но на настоящий момент из них уже нет ни одной действующей. Известно также, что Зуев служил в Президентском полку и был кандидатом в муниципальные депутаты по району Митино.

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