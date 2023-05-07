Конкурс "Евровидение-2023" открылся в Ливерпуле

67-й музыкальный конкурс "Евровидение" открылся в воскресенье, 7 мая, в британском Ливерпуле. Церемония открытия прошла в крупнейшем музее города - истории мира. Представители 37 стран-участниц спустились по ступенькам музея к ожидающим их внизу на площади фанатам и журналистам. Они выстроились по бокам двухсотметровой ковровой дорожки, которая на "Евровидении" бирюзового цвета.

Фанаты на открытии "Евровидения-2023" в Ливерпуле Фото: Andreas Brenner/DW

Исполнители - от аутсайдеров до фаворитов - в течение четырех часов общались с аккредитованными на конкурсе журналистами и фотографировались с поклонниками. Для участников это единственное событие во время "Евровидения", когда все они собираются в одном месте в одно и тоже время. Уже в среду, 10 мая, первые из них покинут Ливерпуль.

Фавориты "Евровидения-2023"

Дело в том, что накануне, 9 мая, в Ливерпуле состоится первый полуфинал. Из 15 его участников в финал, по итогам зрительского голосования, пройдут только представители 10 стран. Еще 10 участников будут выбраны по окончании второго полуфинала в четверг, 11 мая. Места в финале зарезервированы за страной-победительницей предыдущего конкурса и "большой пятеркой". В нее входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Эти страны являются крупнейшими плательщиками взносов в казну организатора "Евровидения" - Европейского вещательного союза (ЕВС) - и обеспечивают конкурсу высокие телевизионные рейтинги.

Благодаря победе украинской группы Kalush Orchestra на прошлом конкурсе в Турине "Евровидение" в 2023 году должно было пройти в Украине. Но это невозможно из-за российской агрессии. Поэтому ЕВС принял решение провести конкурс в Великобритании, участник от которой Сэм Райдер занял в Турине второе место. По прогнозам букмекеров, у дуэта Tvorchi, представляющего Украину в этом году с композицией в стиле R'n'B "Heart Оf Steel", есть шанс занять место в первой пятерке.

С большим отрывом за неделю до финала рейтинг букмекеров возглавили победительница "Евровидения-2012" Лорин (Loreen) из Швеции с песней в стиле евро-поп "Tattoo" и финн Кэрие (Käärijä) с композицией "Cha Cha Cha" - микса из рэпа, электро-музыки и металла. Немцы надеются на успех своей металл-группы Lord of the Lost. Но их песня "Blood & Glitter" пока держится лишь в середине второй десятки рейтинга.

"Евровидение" и война в Украине

Дуэт Tvorchi в интервью DW на открытии "Евровидения" в Ливерпуле Фото: Andreas Brenner/DW

Россия была отстранена от "Евровидения" сразу после вторжения в Украину в феврале 2022 года. После этого Россия вышла из Европейского вещательного союза. Беларусь была исключена из ЕВС, а значит и из конкурса, годом ранее.

На церемонии открытия "Евровидения-2023" Андрей Гуцуляк из Tvorchi обратил внимание ведущих на свой костюм и костюм другого участника дуэта Джеффри Кенни. На одежде вышиты имена украинских детей, рожденных во время войны намного раньше срока. Перед началом "Евровидения" Tvorchi начал кампанию по сбору средств на покупку инкубаторов для таких младенцев.

В интервью DW Андрей Гуцуляк признал, что в Ливерпуле делегация Украины чувствует всяческую поддержку и организаторов, и участников конкурса. А солист немецкой группы Lord of the Lost Крис Хармс (Chris Harms) подчеркнул: "Все мы желаем, чтобы эта война наконец-то закончилась и в Украине воцарился мир".

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