В "Евровидении-2023" в Ливерпуле примут участие 37 стран

В "Евровидении-2023" в британском Ливерпуле примут участие 37 стран - на три меньше, чем в 2022 году в итальянском Турине.

В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" в британском Ливерпуле примут участие 37 стран - на три меньше, чем в 2022 году в итальянском Турине. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в Европейском вещательном союзе (EBU). Помимо Черногории и Республики Северная Македония - в перечне отсутствует Болгария.

Первые две страны обосновали решение отсутствием средств. Официального заявления от болгарского вещателя BNT пока не поступало. В 2017 году певец Кристиан Костов с композицией Beautiful Mess принес стране второе место.

При этом в EBU дали понять, что ожидать новых участников в следующем году также не следует. Ранее в среде поклонников конкурса обсуждались, в частности, кандидатуры Республики Косово и Казахстана. Вновь вернуться к формату не планируют и Босния и Герцеговина, Турция, а также Венгрия.

Финал состоится 13 мая 2023 года

"Евровидение" пройдет в родном городе группы The Beatles, финал запланирован на 13 мая.

Изначально конкурс, который состоится в 68-й раз, должна была принять Украина, поскольку представлявшая ее группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении-2022". Но из-за продолжающихся военных действий Европейский вещательный союз принял решение перенести шоу в Великобританию, чей представитель Сэм Райдер занял второе место.

Украина пройдет в финал автоматически

Украина автоматически пройдет в финал "Евровидения-2023" вместе с "большой пятеркой", в состав которой входят страны, вносящие наибольший финансовый вклад в проведение конкурса. Это - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в музыкальном состязании. Беларусь - в 2021 году из-за нарушения правил: текст песни от этой страны не отвечал требованиям "Евровидения", запрещающим политические послания. Россия была исключена из числа участников конкурса из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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