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Vesna от Чехии на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле
В составе группы Vesna от Чехии участницы из нескольких стран Восточной Европы Фото: Chloe Hashemi/EBU
КультураЕвропа

"Евровидение-2023": Результаты первого полуфинала конкурса

Андрей Бреннер
15 мин. назад

На "Евровидении" в Ливерпуле стали известны победители первого полуфинала. В финал вышли 10 из 15 участников. Их выбрали телезрители, в том числе из стран, не принимающих участие в конкурсе.

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Первый полуфинал "Евровидения-2023" завершился во вторник вечером, 9 мая, в Ливерпуле. В нем принимали участие представители 15 стран. 10 из них вышли в финал, в том числе и главные претенденты на победу Лорин из Швеции и Кэрие из Финляндии. Лорин уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году в Баку. В Ливерпуле она выступает с композицией в стиле евро-поп "Tattoo". Песня Кэрие "Cha Cha Cha" - микс из рэпа, металла и электронной музыки.

Финалисты "Евровидения"

Лорин из Швеции, главный фаворит
Главный фаворит "Евровидения-2023" Лорин из ШвецииФото: Sarah Louise Bennett/EBU

В финал также прошла хорватская группа Let 3 с антивоенной сатирой "Mama SC". Тема войны еще раз прозвучит на "Евровидении" в Ливерпуле в песнях представителя Швейцарии Ремо Форрера "Watergun" и секстета Vesna из Чехии "My Sister's Crown". В финале, который состоится 13 мая, зрители увидят также Пашу Парфения из Молдовы, израильтянку Ноу Кирел, Алессандру из Норвегии, Mimicat из Португалии, серба Luke Black.

А вот бой-группам Sudden Lights из Латвии, The Busker из Мальты и Wild Youth из Ирландии, а также дуэтам TuralTuranX из Азербайджана и Mia & Dion из Нидерландов в среду придется собирать чемоданы.

Новые правила голосования на "Евровидении"

В этом году организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила. В полуфиналах засчитываются только голоса телезрителей. Оценки национальных жюри имеют дублирующее значение на тот случай, если голосование зрителей в той или иной стране признано недействительным. Кроме того, впервые на "Евровидении" в Сети голосовали зрители из государств, не принимающих участие в конкурсе. Их баллы были суммированы, как от одной страны.

Let 3 из Хорватии на сцене
Let 3 из Хорватии и самое обсуждаемое выступление на "Евровидении" в ЛиверпулеФото: Chloe Hashemi/EBU

Условием для такого голосования является регистрация зрителя на специальной платформе и наличие кредитной карты страны, которая не участвует в нынешнем "Евровидении". Но эта карта должна приниматься к оплате в приложении ЕВС. Беларусь и Россия исключены из участия в "Евровидении".

Поддержка Украины на "Евровидении"

Нынешний конкурс должен был пройти в Украине, так как группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение-2022". Из-за российской агрессии Европейский вещательный союз перенес конкурс в Великобританию, которая в прошлом году заняла второе место. Во время шоу, а также в рамочной программе конкурса в Ливерпуле и в оформлении города постоянно подчеркивается поддержка Украины.

Так как Украина победила на "Евровидение-2022" дуэт Tvorchi, представляющий эту страну в Ливерпуле, автоматически попадает в финал. Места в нем зарезервированы и за "большой пятеркой" в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Эти страны являются плательщиками крупнейших взносов в казну ЕВС и обеспечивают "Евровидению" высокие телевизионные рейтинги.

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Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
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