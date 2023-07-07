"Евровидение-2024" пройдет в шведском Мальмё

Шведский город Мальмё в третий раз станет местом проведения песенного конкурса. В последний раз "Евровидение" проводили тут в 2013 году - тоже после триумфа певицы Лорин, которая вновь победила в 2023-м.

Европейский вещательный союз (EBU) и шведская телекомпания SVT выбрали город Мальмё местом проведения 68-го по счету песенного конкурса "Евровидение" в 2024 году, сообщает EBU на своем сайте в пятницу, 7 июля.

"Евровидение" в следующем году будет проводиться в Швеции, поскольку в 2023-м на конкурсе победила шведская певица Лорин. Лорин - первая женщина в истории, которая дважды выигрывала "Евровидение". На следующий год после ее триумфа в 2012 году песенный конкурс тоже принимал Мальмё. Всего этот город станет ареной "Евровидения" уже в третий раз - конкурс проходил там еще и в 1992 году.

"Мы рады вернуться в этот оживленный и динамичный город, который по своей инфраструктуре идеально подходит для проведения крупнейшего в мире концерта живой музыки", - прокомментировали новость в EBU. Финал "Евровидения" состоится в субботу, 11 мая 2024 года, на сцене мультифункционального комплекса Malmö-Arena, а полуфиналы пройдут 7 и 9 мая.

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