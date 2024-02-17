  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныНавальныйСитуация в Беларуси
МузыкаГермания

В Германии определен представитель на "Евровидении-2024"

Александр Дельфинов
17 февраля 2024 г.

На музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" в шведском Мальмё от Германии будет выступать певец Isaak. Так решили жюри и зрители национального отбора, состоявшегося в Берлине.

https://p.dw.com/p/4cVkS
Немецкий певец Isaak после победы в национальном конкурсе "Евровидение" в Германии
Немецкий певец Isaak будет представлять Германию на "Евровидении" в МальмёФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Финал национального отбора на "Евровидение-2024" завершился в Германии поздним вечером в пятницу, 16 февраля, в Берлине. В ходе шоу, которое транслировал общественно-правовой канал ARD, по итогам голосования зрителей и жюри был определен преставитель Германии на музыкальном конкурсе, который пройдет 11 мая в шведском городе Мальмё - им стал певец Isaak, исполнивший песню "Always On The Run" ("Все время на бегу").



Исполнителю поп-песен Исааку Гудериану (Isaak Guderian), выступающему под никнеймом Isaak, 28 лет, он родом из города Эспелькамп в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, отец двоих детей. В прошлом он долгое время выступал в качестве уличного музыканта. В 2011 году певец с сильным голосом впервые привлек к себе внимание, выступив на телешоу "X-Factor". В период пандемии коронавируса он принял участие в телеконкурсе талантов "Show your Talent" и в 2021 году оказался его победителем.

Неудачи Германии на "Евровидении"

За время проведения европейского музыкального конкурса с 1956 года представители ФРГ выигрывали его лишь дважды, а в последние годы несколько раз занимали низкие позиции. В 2023 году на "Евровидении" в Ливерпуле Германию представляла группа Lord Of The Lost с композицией в стиле готического металла "Blood & Glitter" ("Кровь и блеск"). Она заняла последнее место. Поскольку победу одержала шведка Лорин, финал конкурса в этом году пройдет в Швеции.

Украина - победительница 2022 года

На "Евровидении" в 2022 году в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra c композицией "Stefania". По традиции следующий конкурс должен был проходить в Украине, но из-за российской агрессии организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз решил перенести его в Великобританию.

Россия была отстранена от участия в "Евровидении" после нападения на Украину, Беларусь - из-за нарушений правил конкурса в 2021 году, на следующий год после жестокого подавления протестов против фальсификации итогов президентских выборов.

Смотрите также:

Kalush Orchestra собирает деньги для украинских беженцев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Noize MC #вТРЕНДde - о путинском режиме и отъезде из России

Noize MC #вТРЕНДde - о путинском режиме и отъезде из России

Иван Алексеев, он же Noize MC, еще в 2021 году столкнулся с давлением российских властей. В 2021 году его начал проверять Следственный комитет. Noize MC осудил путинскую агрессию против Украины. После 24 февраля 2022 года музыкант решил уехать из РФ. Сегодня он живет в Литве, но успешно гастролирует по всему миру. На его концертах можно встретить и русских, и украинцев, и белорусов.
Политика12 декабря 2023 г.26:41 мин.
external

Победительница Евровидения-2016 Джамала: Когда я пою эти строки, то понимаю, насколько они актуальны сейчас (28.03.2022)

Победительница Евровидения-2016 Джамала: Когда я пою эти строки, то понимаю, насколько они актуальны сейчас (28.03.2022)

Когда украинская певица Джамала победила на Евровидении в 2016 с песней о своей прабабушке, которая как и сотни тысяч других была депортирована в числе крымских татар, она и представить себе не могла, что ее постигнет та же участь. Вместе с двумя детьми она была вынуждена бежать из родного Киева.
Политика28 марта 2022 г.03:53 мин.
Победительница "Евровидения-2023" Лорин на сцене конкурса в Ливерпуле

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

Швеция в седьмой раз победила на "Евровидении". Германия вновь заняла последнее место. Конкурс в Ливерпуле также показал, что сердце Европы бьется на стороне Украины. Репортаж DW.
Музыка14 мая 2023 г.
Показать еще