В Германии определен представитель на "Евровидении-2024"

На музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" в шведском Мальмё от Германии будет выступать певец Isaak. Так решили жюри и зрители национального отбора, состоявшегося в Берлине.

Финал национального отбора на "Евровидение-2024" завершился в Германии поздним вечером в пятницу, 16 февраля, в Берлине. В ходе шоу, которое транслировал общественно-правовой канал ARD, по итогам голосования зрителей и жюри был определен преставитель Германии на музыкальном конкурсе, который пройдет 11 мая в шведском городе Мальмё - им стал певец Isaak, исполнивший песню "Always On The Run" ("Все время на бегу").





Исполнителю поп-песен Исааку Гудериану (Isaak Guderian), выступающему под никнеймом Isaak, 28 лет, он родом из города Эспелькамп в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, отец двоих детей. В прошлом он долгое время выступал в качестве уличного музыканта. В 2011 году певец с сильным голосом впервые привлек к себе внимание, выступив на телешоу "X-Factor". В период пандемии коронавируса он принял участие в телеконкурсе талантов "Show your Talent" и в 2021 году оказался его победителем.

Неудачи Германии на "Евровидении"

За время проведения европейского музыкального конкурса с 1956 года представители ФРГ выигрывали его лишь дважды, а в последние годы несколько раз занимали низкие позиции. В 2023 году на "Евровидении" в Ливерпуле Германию представляла группа Lord Of The Lost с композицией в стиле готического металла "Blood & Glitter" ("Кровь и блеск"). Она заняла последнее место. Поскольку победу одержала шведка Лорин, финал конкурса в этом году пройдет в Швеции.

Украина - победительница 2022 года

На "Евровидении" в 2022 году в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra c композицией "Stefania". По традиции следующий конкурс должен был проходить в Украине, но из-за российской агрессии организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз решил перенести его в Великобританию.

Россия была отстранена от участия в "Евровидении" после нападения на Украину, Беларусь - из-за нарушений правил конкурса в 2021 году, на следующий год после жестокого подавления протестов против фальсификации итогов президентских выборов.



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