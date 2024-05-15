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Nemo штурмует чарты в стриминге

Лена Шмиц
15 мая 2024 г.

В Германии проанализировали, какие композиции "Евровидения" скачивают чаще всего на стриминговых платформах в Европе. Лидирует Nemo, но певец из Нидерландов, вокруг которого разгорелся скандал, составляет конкуренцию.

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Nemo ликует в Мальмё после своей победы на "Евровидении"
Победитель "Евровидения" NemoФото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Победитель "Евровидения"-2024 швейцарский исполнитель Nemo штурмует хит-парады музыкальных стримингов в Европе. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил институт маркетинговых исследований GfK в Баден-Бадене. В восьми из девяти стран, охваченных в исследовании, его композиция "The Сode" находится в топ-2 самых популярных конкурсных композиций в плейлистах стриминговых сервисов. Эту песню, сочетающую в себе элементы арии, рэпа и драм-энд-бейса, журналисты уже прозвали "Богемской рапсодией" "Евровидения". В самой Швейцарии, как и в Австрии и Португалии, "The Сode" скачивали чаще всего.

Победителя "Евровидения" Nemo встречают в Швейцарии
Nemo встречают в Швейцарии после победы на "Евровидении"Фото: WALTER BIERI/EPA

Финал "Евровидения" в Мальмё прошел в субботу, 11 мая. Институт GfK проанализировал стриминговые чарты в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Австрии, Португалии, Швейцарии и Испании. В их фокусе был спрос на прозвучавшие на нынешнем "Евровидении" композиции с 10 по 12 мая.

Йост Кляйн и другие фавориты стриминга

В трех странах Nemo опережает нидерландский рэпер Йост Кляйн, вокруг которого разразился скандал в Мальмё. Исполнитель был дисквалифицирован перед финалом за угрозы съемочной группе, полиция Швеции намерена возбудить против него дело. Однако его техно-песня "Europapa" - самый часто прослушиваемый трек на стриминговых платформах в Германии, Бельгии и Нидерландах. В странах Бенилюкс Йост Кляйн был известен еще до конкурса. В Германии его данс-версия песни "Friesenjung", на мелодию "Englishman In New York" Стинга была хитом прошлого лета - только в YouTube у клипа больше 20 миллионов просмотров. Песню "Europapa" сам исполнитель называет гимном Европы и его рано умершему отцу.

Другие фавориты на европейских музыкальных стримингах - треки "Mon amour" француза Slimane и "Rim Tim Tagi Dim" хорватского исполнителя Baby Lasagna. Немецкий певец Isaak, занявший в финале конкурса в Мальмё достойное 12-е место, в самой Германии завершает топ-3 самых популярных композиций "Евровидения" в стримингах. Такая же ситуация и с австрийской певицей Kaleen - в Австрии ее песня "We Will Rave" также в чартах на третьем месте.

В целом же, наибольшей популярностью треки с "Евровидения" пользуются в Швейцарии и Бельгии, где восемь композиций оказались в топ-100 музыкальных стримингов. За ними следуют Австрия и Нидерланды - по семь композиций в первой сотне хитов.

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