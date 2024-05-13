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Против Йоста Кляйна в Швеции намерены возбудить дело

Олег Соколенко
13 мая 2024 г.

Полиция Швеции намерена возбудить дело против дисквалифицированного участника "Евровидения" от Нидерландов Йоста Кляйна. Сотрудница съемочной группы обвиняет его в угрозах. Решение обещают принять в ближайшие недели.

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Йост Кляйн, представитель Нидерландов на "Евровидении-2024"
Йост Кляйн, представитель Нидерландов на "Евровидении-2024"Фото: Jessica Gow /TT/AP/picture alliance

Полиция Швеции в понедельник, 13 мая сообщила, что намерена возбудить дело против Йоста Кляйна, представлявшего Нидерланды на завершившемся в шведском городе Мальмё конкурсе "Евровидение-2024", но дисквалифицированного перед финалом. Сотрудница съемочной группы конкурса обвиняет Кляйна в том, что тот незаконно угрожал ей.

"Мы ожидаем, что, вероятно, будет возбуждено дело", - заявил телеканалу SVT Эмиль Андерссон, офицер шведской полиции, который занимался расследованием. Другой представитель полиции рассказал агентству AP, что расследование инцидента уже завершено, и теперь решение о возбуждении дела должно быть принято "в течение ближайших нескольких недель". Андерссон добавил к этому, что потенциальное дело, скорее всего, будет рассматриваться по ускоренной процедуре, поскольку серьезного преступления певец не совершил.

Шведская газета Sydsvenskan, ссылаясь на анонимный источник, пишет, что Йост Кляйн в какой-то момент был раздражен снимающими его фотографами и попросил их перестать снимать. Когда одна из фотографов подошла ближе, Кляйн замахнулся на нее рукой со сжатым кулаком.

Европейский вещательный союз (EBC) счел поведение Йоста "неподобающим" и отстранил его от "Евровидения". У представителей делегации Нидерландов иная оценка конфликта: они говорят о преднамеренной провокации в адрес своего соотечественника. Нидерландский общественный вещатель (NPO) подал официальную жалобу в ЕВС.

Итоги и скандалы конкурса

"Евровидение-2024", завершившееся в ночь на 12 мая, выиграл представитель Швейцарии Nemo, называющий себя небинарной персоной. Второе место занял хорват Baby Lasagna, третье - дуэт из Украины Alyona Alyonа & Jerry Heil.

Дисквалификация Йоста Кляйна стала не единственным скандалом на конкурсе. Резкую критику, в том числе от некоторых участников "Евровидения", вызвало участие Израиля на фоне войны, которую эта страна ведет в секторе Газа против террористического движения ХАМАС. Организаторы опасались проведения в Мальмё, где живет много мусульман, акций протеста в дни проведения конкурса.

Представительница Израиля Эден Голан в результате заняла 5-е место.

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