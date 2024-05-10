Победители второго полуфинала "Евровидения-2024"Фавориты и неожиданные победители второго полуфинала "Евровидения" - на фотографиях удавшейся вечеринки в Мальмё.Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture allianceЛатвияDons - самый титулованный (что касается музыкальных премий) певец Латвии и, похоже, самый накачанный. Баллада в его исполнении называется "Hollow".Фото: Jessica Gow/TT/picture allianceАрменияНазвание группы Ladaniva, исполнившей зажигательный фолк "Jako", не случайно. Гордыми владельцами этого автомобиля были отцы участников коллектива.Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture allianceШвейцарияNemo показывает с "The Сode" чудеса не только голосовой эквилибристики - на сцене он умело балансирует на перевернутом конусе.Фото: Jens Büttner/dpa/picture allianceИзраильНесмотря на антиизраильские протесты, обрушившиеся на нее, как ураган, Эден Голан сохранила самообладание и безукоризненно исполнила "Hurricane".Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture allianceЭстонияНазвание песни в исполнении проекта 5 miinust & Puuluup - самое длинное в истории "Евровидения" и переводится как "Мы (конечно) ничего не знаем об (этих) наркотиках".Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture allianceНорвегияТекст композиции в стиле фолк-рок "Ulveham" ("В волчьей шкуре") состоит из 10 строчек. Большая часть трехминутного номера - голосовая акробатика солистки группы Gate.Фото: Jens Büttner/dpa/picture allianceГрецияБез сиртаки трудно представить выступления греков на конкурсе, но Марина Сатти в "Zari" сделала ставку на реггетон, включающий в себя регги, дэнсхолл и хип-хоп.Фото: Martin Meissner/AP/picture alliance НидерландыКомпозицию "Europapa" Йоста Кляйна уже назвали новым неофициальным гимном Европейского Союза. Йост не против.Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture allianceГрузияНуца Бузаладзе - грузинская Дженифер Лопес (JLo). Определенное сходство есть и в стиле ее танцевальной "Firefighter".Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture allianceАвстрияKaleen в качестве подтанцовки в номере "We will rave" выбрала финалистов конкурса "Кто будет следующей супермоделью Германии". И не ошиблась в выборе.Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance10 фото1 | 1010 фотоКультураЕвропаАндрей Бреннер10.05.202410 мая 2024 г.https://p.dw.com/p/4fhAkРекламаЧитайте также: • Победители первого полуфинала "Евровидения-2024" • Участник от Германии на "Евровидении": Говорю, что считаю нужным • "Евровидение-2024" - все публикации