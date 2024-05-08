Победители первого полуфинала "Евровидения-2024"Ключевым трендом первого полуфинала стало обилие пиротехники и обнаженки. Впрочем, только в одном случае это выглядело безвкусно.Фото: Corinne Cumming/EBUХорватияBaby Lasagna во время своего заводного выступления с "Rim Tim Tagi Dim" не пожалел огня ни в прямом, ни в переносном смысле слова.Фото: Corinne Cumming/EBUСловенияRaiven с балладой "Veronika" и ее танцоров точно бы пустили на (почти) голую вечеринку.Фото: Sarah Louise Bennett/EBUИрландияГотический балет от Bambie Thug с "Doomsday blue" на сцене "Евровидения". В конце номера от балетной пачки остается лишь купальник.Фото: Sarah Louise Bennett/EBUЛюксембургTali с "Fighter" от Люксембурга пошла против мейнстрима: никакой обнаженки, только две шикарные косы.Фото: Sarah Louise Bennett/EBUКипрВ конце выступления танцовщики Силии Капсис таки скинули футболки. Но выглядели при этом презентабельно.Фото: Corinne Cumming/EBUФинляндияWindows95man под "No rules" почти все свое выступление пробегал по сцене с неприкрытыми ягодицами. Так себе зрелище.Фото: Sarah Louise Bennett/EBUЛитваСильвестер Белт стильно исполнил на литовском танцевальную композицию "Luktelk" ("Подожди"). С победой Литвы на "Евровидении" пока и правда придется подождать.Фото: Corinne Cumming/EBUУкраинаAlyona Alyonа & Jerry Heil эпически исполнили гимн "Teresa & Maria", посвященный не только Деве Марии и матери Терезе, но всем женщинам, которые могут выстоять в трудных обстоятельствах.Фото: Sarah Louise Bennett/EBUСербияБаллада Teya Dora называется "Ramonda". В Сербии этот редкий цветок, похожий на фиалку, символ прекращения огня и фактического окончания Первой мировой войны.Фото: Corinne Cumming/EBUПортугалияНе только в номере "Grito"в исполнении iolanda подтанцовка была в балаклавах. Еще один тренд на "Евровидении"?Фото: Sarah Louise Bennett/EBU10 фото1 | 1010 фотоКультураЕвропаАндрей Бреннер08.05.20248 мая 2024 г.https://p.dw.com/p/4fcGcРекламаЧитайте также: • Первый полуфинал "Евровидения-2024": (почти) голая вечеринка • "Евровидение-2024": скандалы, фавориты и новые правила • Наряды на открытии "Евровидения-2024", которые точно запомнятся