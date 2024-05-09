2-й полуфинал "Евровидения-2024" определил всех финалистов

В финал "Евровидения" в Мальмё вышла и израильтянка Эден Голан, а также один из его фаворитов - Nemo из Швейцарии. Перед 2-м полуфиналом в городе прошла акция протеста против участия Израиля в конкурсе.

Второй полуфинал "Евровидения" завершился в шведском Мальмё поздно вечером в четверг, 9 мая. Последние 10 путевок в финал разыграли между собой исполнители из 16 стран. По итогам второго отборочного тура в финал вышел представитель Швейцарии Nemo - по версии букмекеров, главный конкурент основного претендента на победу в конкурсе, хорвата Baby Lasagna.

Среди других финалистов Йост Кляйн из Нидерландов, гречанка Марина Сатти, дуэт Ladaniva от Армении, Kaleen из Австрии, эстонский проект 5 miinust und Puuluup, латвиец Dons, норвежская группа Gate, Нуца Бузаладзе от Грузии. В финал "Евровидения" также вышла Эден Голан из Израиля. Она в преддверии конкурса и вовремя "Евровидения" столкнулась с беспрецедентным давлением.

Протесты из-за участия Израиля в "Евровидении"

Из-за антиизраильских протестов Эден Голан находится в Мальмё под особой защитой полиции Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

За несколько часов до начала второго полуфинала в Мальмё прошла демонстрация под девизом "Исключить Израиль из "Евровидения" - за мир и свободную Палестину".

Поводом для протестов стали военные действия израильской армии в секторе Газе в ответ на атаку террористов ХАМАС. Около пяти тысячи человек, среди них экоактивистка Грета Тунберг, собрались на центральной площади города, а затем прошли по его улицам. Число участников оказалось меньше ожидаемых 10-20 тысяч.

С требованием исключить страну из "Евровидения", а конкурсантов бойкотировать его, если Израиль отправит в Мальмё своего участника, ранее выступили деятели культуры и активисты не только в Швеции, но и в других странах. Организатор "Евровидения" - Европейский вещательный союз (ЕВС) - отверг эти требования. Представители всех стран, ранее подавших заявку на участие в конкурсе, приехали в Швецию.

Экоактивистка Грета Тунберг на пропалестинской демонстрации в Мальмё 9 мая Фото: Johan Nilsson/EPA

ЕВС на своем сайте объяснил , в чем разница между недопущением к конкурсу России с 2022 года и призывов к исключению Израиля. Суть сводится к тому, что формально заявку на участие в "Евровидении" подают не страны, а телекомпании. Израильский вещатель KAN соблюдает ценности общественно правовых СМИ в отличие от российских, которые их систематически нарушали.

Другие особенности "Евровидения-2024"

В этом году на конкурсе были изменены правила зрительского голосования. Телезрители из стран, не участвующих в "Евровидении", получили возможность проголосовать за понравившихся им исполнителей, начиная с полуночи дня полуфинала. Для верификации на специальном созданном для этого сайте или в приложении нужна кредитная карта, принимая к оплате в странах Европы.

Кроме того, представители так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса, которые автоматически попадают в финал "Евровидения", показывают свои номера полностью на сцене уже в отборочных турах. Во втором полуфинале это были исполнители из Испании, Италии и Франции.

Где смотреть "Евровидение"

Смотреть конкурс можно в эфире национальных телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" в YouTube , в TikTok или официальном сайте конкурса . Финал пройдет в субботу, 11 мая.

Ранее, по результатам первого полуфинала, в него, среди прочих, вышли главный фаворит конкурса хорват Baby Lasagna и украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil. На конкурсе в Мальмё букмекеры и эксперты "Евровидения" прогнозируют Украине место в первой пятерке.